В РФ заявили о планах привлечь компании из КНР к сборке «Москвичей»

Работа по привлечению производителя из КНР к производству автомобилей «Москвич» ведется. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Есть два варианта [компаний]. Пока называть конкретных партнеров не буду, но действительно такая работа ведется», — приводит ТАСС слова главы Минпромторга.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бывший завод Renault не будет выпускать старые автомобили «Москвич». Столичное предприятие будет ориентировано на производство самых современных машин, в том числе электрокаров, добавил градоначальник.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. Обсуждения идут в том числе с JAC Motors, FAW и BYD, сообщили два источника.

18 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе.

Собянин 16 мая сообщил, что московский завод «Рено» перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом «Москвич». Запуск производства на московском заводе ожидается в 2022 году, отметили в Минпромторге РФ.

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.