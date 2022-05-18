В Минтрансе анонсировали выпуск электромобиля «Москвич»

Перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе. На этом акцентировал внимание министр транспорта РФ Виталий Савельев 18 мая, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Хочу подчеркнуть, что это будет не просто «Москвич», а «Москвич» на электродвигателе», — сказал Савельев.

Накануне экс-глава ведомства Игорь Левитин также указал, что «Москвич» будет продаваться по доступной для потребителей цене.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая сообщил, что московский завод «Рено» перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом «Москвич». Запуск производства на московском заводе ожидается в 2022 году, отметили в Минпромторге РФ.

В тот же день заммэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы намерены максимально локализовать производство автомобилей и компонентов для них на автомобильном заводе «Москвич». Он добавил, что в ближайшее время планируются производство нового автомобиля, а также разработка новой российской модели.

18 мая главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поделился догадками, каким может стать первое детище обновленного завода «Москвич». Эксперт предположил, что АвтоВАЗ и НАМИ теоретически могут разработать новую машину с нуля или создать простую модель на базе какой-нибудь китайской марки. Однако самым вероятным автоэксперт назвал выпуск автомобиля Renault Arkana с логотипом «Москвич».

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.