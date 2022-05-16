Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о планах производства на заводе «Москвич»

Власти Москвы намерены максимально локализовать производство автомобилей и компонентов для них на автомобильном заводе «Москвич», заявил заммэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 16 мая.

«На первом этапе это сборка, в дальнейшем мы планируем максимальную локализацию производства и всех компонентов, и в перспективе выпуск электромобилей. Вот такой у нас план. Например, для рынка московского такси и каршеринга нужно в год, по разным оценкам, от 30 тыс. до 40 тыс. новых машин», — рассказал он в беседе с порталом «Москва 24».

Ликсутов добавил о поручении мэра Сергея Собянина использовать весь научный потенциал других столичных предприятий и обеспечить сотрудников заводов работой с сохранением уровня зарплаты. В ближайшее время планируется производство нового автомобиля, а также разработка новой российской модели.

Заммэра уточнил, что «Москвич» может стать производственной базой для автомобилей такси и каршеринга. Рабочая группа уже ведет переговоры с агрегаторами такси в Москве и области для определения технических аспектов.

«Завод «Москвич» потенциально может выпускать такие машины. Мы разрабатываем технические требования, и уверен, что мы найдем решение, как этот автомобиль в самое короткое время начать производить здесь, в Москве, на этом автозаводе», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Минпромторг сообщил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Позднее мэр Москвы Собянин заявил, что автозавод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс власти города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Вечером 16 мая стало известно о назначении на должность директора возрожденного в Москве автомобильного завода «Москвич» Дмитрия Пронина. До этого в течение 10 лет занимал руководящие посты в транспортном комплексе столицы и имел опыт работы в автомобильной отрасли.

Автозавод располагается на Волгоградском проспекте и имеет большую историю. Почти 100 лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с Renault и наладил выпуск «Логанов», «Дастеров» и «Сандеро».

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

В конце февраля на Renault в столице ввели режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, 21 марта предприятие возобновило производство в обычном режиме, однако уже 23 марта объявило о приостановке деятельности в РФ.