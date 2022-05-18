Автоэксперт описал возможные модели новых авто завода «Москвич» в 2022 году

Правительство Москвы объявило, что до конца текущего года завод «Москвич» представит новую разработку. Хотя в такой сжатый срок поставить на конвейер даже автомобиль китайской сборки маловероятно, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поделился догадками, каким может стать первое детище нового «Москвича».

«Первый вариант — из разряда кухонно-гаражных разговоров. Вот если бы мы возродили тот самый «Москвич»! Речь о 41-м? Но ведь нет никаких законсервированных линий, никакой технологической оснастки, ничего. А делать новую оснастку для старой модели — это всё равно что для новой: очень дорого и не имеет смысла. Кому нужен «Москвич» с технологиями 40-летней давности? Нет ни моторного, ни коробочного производства. Никому такой автомобиль не нужен», — отверг он первую версию.

Кадаков рассмотрел и второй вариант — разработать машину с нуля. По его мнению, теоретически это могут сделать только АвтоВАЗ и НАМИ. Но задача эта долгая, протянется не год и не два. К тому же оба предприятия «по уши загружены своими проблемами», подчеркнул эксперт.

В качестве альтернативы он предположил вариант рассмотреть малоизвестный китайский автомобиль и договориться выпускать из китайских машинокомплектов простенькую модель в РФ с логотипом «Москвич». Этот вариант Кадаков назвал наиболее жизнеспособным.

Самым вероятным автоэксперт указал выпуск автомобиля Renault Arkana с логотипом «Москвич».

«Arkana здесь выпускалась, и всё для этого готово. Но я не думаю, что в Renault на это согласятся, и даже если согласятся, не найдется наружных панелей кузова. Их выпускала компания Alpha Automotive Technologies, которая тоже ушла из России», — резюмировал перечень возможностей специалист авторынка.

Накануне, 16 мая, заммэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы намерены максимально локализовать производство автомобилей и компонентов для них на автомобильном заводе «Москвич». Он добавил, что в ближайшее время планируются производство нового автомобиля, а также разработка новой российской модели.

Автозавод располагается на Волгоградском проспекте и имеет большую историю. Почти 100 лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с Renault и наладил выпуск «Логанов», «Дастеров» и «Сандеро».

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

В конце февраля на Renault в столице ввели режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, 21 марта предприятие возобновило производство в обычном режиме, однако уже 23 марта объявило о приостановке деятельности в РФ.