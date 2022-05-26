Собянин анонсировал выпуск современных автомобилей на заводе «Москвич»

Бывший завод Renault не будет выпускать старые автомобили «Москвич». Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 мая, столичное предприятие будет ориентировано на производство самых современных машин, в том числе электрокаров.

«Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, Renault попрощалось с нами. Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про «Москвич», — отметил градоначальник на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Мэр города подчеркнул, что создать отечественный автомобиль с нуля исключительно российскими силами невозможно, поэтому к производству привлекут международных партнеров.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. Обсуждения идут в том числе с JAC Motors, FAW и BYD, сообщили два источника.

18 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе.

Собянин 16 мая сообщил, что московский завод «Рено» перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом «Москвич». Запуск производства на московском заводе ожидается в 2022 году, отметили в Минпромторге РФ.

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.