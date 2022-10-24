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Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
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Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Дилерами автомобилей марки «Москвич» выразили желание стать 340 компаний. Об этом 21 октября сообщил портал Motor1.

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Московский автомобильный завод «Москвич» объявил о завершении приема заявок на получение статуса официального дилера возрожденной марки. По оценке предприятия, общее количество заявок составило 340 компаний из 23 городов России.

Одним из обязательных критериев, которому должны были соответствовать кандидаты, было создание инфраструктуры для демонстрации, продаж и обслуживания электромобилей, поскольку «Москвич» намерен делать ставку на выпуск электротранспорта.

Сколько именно салонов по продаже машин МЗА «Москвич» откроет на первом этапе работы — не уточняется, однако на 2023 год уже планируется расширение дилерской сети.

20 октября стало известно, что автозавод «Москвич» заработает в декабре 2022 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на международном экспортном форуме «Сделано в России – 2022». В 2023 году предприятие намерено выпустить минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году — 100 тыс. автомобилей. Число электрокаров составит 10 тыс. и 20 тыс. соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.

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