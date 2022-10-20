Зря плата: РФ может ввести мораторий на отчисления за лизинг иностранной техники

Россия может ввести мораторий на выплаты за лизинг техники иностранных компаний . Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу проработать этот вопрос (документ есть у «Известий»). Ранее такую меру предложила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Там отмечали, что многие российские компании, которые взяли иностранную технику в лизинг, столкнулись со сложностями с ее обслуживанием, а также с поставками запчастей. Ведь крупнейшие автоконцерны Mercedes, Volvo, Scania и MAN отказались от своих обязательств, но при этом требуют оплаты. Эксперты считают, что мера не окажет значительного влияния на бизнес грузоперевозок, так как доля аффилированных с западными концернами лессоров в этом сегменте относительно невелика. Правда, на авиакомпании мораторий может оказать существенный эффект: отказавшись от оплаты, они могли бы сэкономить примерно 350–400 млрд рублей в год, подсчитали аналитики.

Не платить до возвращения

Как выяснили «Известия», глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о введении моратория на выплаты по лизингу иностранной техники . Такое распоряжение он дал вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову, а также главе Минтранса Виталию Савельеву. Документ есть у «Известий».

Ранее с предложением ввести мораторий к Михаилу Мишустину обратился глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов . В его письме сказано: покинув рынок и прекратив выполнять свою часть обязательств, иностранные автоконцерны через подконтрольные лизинговые компании с российским юрлицом продолжают взыскивать полноразмерные платежи с российских бизнесменов . В числе таких компаний Олег Павлов назвал Mercedes, Volvo, Scania, MAN (Volkswagen) и другие.

«Необходимость российских компаний нести незапланированные расходы на гарантийное и сервисное обслуживание, приобретать дефицитные запасные части и расходные материалы по возросшим ценам, искать альтернативу диагностическому ПО, а вместе с тем еще и выплачивать недобросовестным лицам лизинговые платежи оказывает разрушающее воздействие на отрасль грузоперевозок», — считают в ОПИ.

Зря плата Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Последствия такой практики ощущают на себе все отрасли экономики и каждый потребитель , сказал «Известиям» Олег Павлов. По его мнению, не стоит окончательно отказываться от выплат: если автоконцерн вернется и продолжит поставки запчастей и новой техники, сотрудничество можно возобновить.

«Известия» направили запросы в правительство, Минтранс, Минпромторг и в названные иностранные автоконцерны с просьбой прокомментировать перспективы введения моратория. В Минтрансе подтвердили, что получили поручение.

Экономия на 400 млрд

По словам источника «Известий» в одном из иностранных автоконцернов, крупные лизингодатели действительно еще весной прекратили поставлять в Россию новые машины, а некоторые — и запчасти. Но , по его словам, это ограничение коснулось только новых поставок .

— Пока что наши клиенты платят лизинговые платежи и с обслуживанием через дилерскую сеть трудностей не испытывают. Дилеры с поддержкой автопроизводителей стараются выполнять все свои гарантийные обязательства, а в случае невозможности — расторгают договор с компенсацией. После расторжения никакие платежи, конечно, не идут, — рассказал собеседник в западном производителе.

По его словам, грузоперевозчикам сегодня в первую очередь нужна не экономия средств, а работающая техника.

Зря плата Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Председатель НП «Грузавтотранс» (объединяет крупные и небольшие компании-автогрузоперевозчики) Владимир Матягин отметил, что еще в феврале – марте грузоперевозчики предлагали запретить выплаты по лизингу.

— Ведущие автомобильные иностранные компании, как только началась СВО, отказались от гарантийного, сервисного обслуживания, которое было заложено в лизинговых договорах. Также они отказались выполнять многие контракты на поставку новой техники, — пояснил он.

В пресс-службе «Деловых линий» «Известиям» сообщили, что поддерживают введение моратория, так как логист серьезно пострадал от ухода из России концерна Mercedes-Benz.

— Операционная модель нашей компании, построенная на использовании монобрендового парка более чем из 2 тыс. большегрузов, была серьезно подорвана прекращением деятельности по гарантийному ремонту, сервису, поставкам запчастей и доступу к программному обеспечению, но главное — невозможностью реновации парка по причине прекращения поставок новых транспортных средств. Устаревание машин и трудности их ремонта также подрывают стабильность наших перевозок как системообразующей компании. При этом аффилированный с Mercedes лизингодатель продолжает требовать выплаты лизинговых платежей в полном объеме, не принимая во внимание эти обстоятельства, — рассказал представитель «Деловых линий».

«Известия» также направили запросы в другие компании, осуществляющие грузоперевозки, — в ПЭК и «Байкал Сервис».

Зря плата Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Реализация инициативы ОПИ не окажет значительного влияния на бизнес грузоперевозок, так как доля аффилированных с западными концернами лизинговых компаний на российском рынке грузовой автотехники относительно невелика , считает эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

А вот по авиатехнике ситуация отличается, так как по указу президента России Владимира Путина от 5 марта авиакомпании могут расплачиваться за лизинг импортных самолетов в рублях, перечисляя средства на специальные счета типа С по курсу ЦБ на день платежа. По стандартной же практике иностранным лессорам платили в валюте.

Летом глава Минтранса Виталий Савельев объяснял, что из-за действующих санкций иностранцы не могут получать платежи в рублях (они фактически блокируют любое взаимодействие с компанией из авиаотрасли РФ). По словам министра, перевозчики пока просто аккумулировали платежи на счетах С, однако, как писали «Известия» в начале сентября, выплаты так и не начали проходить. Более того, по данным источников редакции, многие авиакомпании не начали перечислять рубли и на счета С.

Младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова считает, что высвобожденная в результате обсуждаемого моратория ликвидность определенно пригодилась бы авиакомпаниям в условиях нестабильности .