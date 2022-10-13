Найти вход: параллельный импорт автозапчастей покрыл спрос на 50–80%

Запас запчастей для иномарок, поставки которых прекращены в Россию, достиг 50–80% от потребностей рынка . Об этом «Известиям» рассказали представители трех крупных автодилеров. По их данным, в рамках параллельного импорта в Россию ввозят большую часть востребованных деталей, однако сроки их ожидания под заказ могут достигать 1–3 месяцев. Цены при этом либо не изменились, либо прибавили до 15% к уровню февраля.

Параллельный потенциал

Объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных концернов, которые приостановили работу в России, стали покрывать почти 80% спроса . Об этом «Известиям» рассказали представители трех крупных дилеров. По их словам, нарастить поставки удалось благодаря параллельному импорту.

— Вопрос с альтернативным завозом деталей можно считать решенным. Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей. Ситуация далека от идеальной, существует проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов. Периодически возникают вопросы с наличием тех или иных позиций, но в целом ситуация стабилизируется , — сказал директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

С этой оценкой согласны и в автомобильной группе «Авилон». Практически по всем деталям для приостановивших в России работу брендов налажен параллельный импорт, подтвердил заместитель гендиректора по сервису дилера Алексей Гуляев.

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— У нас достаточно широкий ассортимент автозапчастей на складе, некоторых позиций по глубине запаса хватит на 4–6 месяцев, — отметил руководитель службы продаж запасных частей ГК «Автомир» Алексей Лепехин.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сказали «Известиям», что находятся в постоянном диалоге с Минпромторгом по расширению списка товаров для параллельного импорта и улучшению алгоритма самого ввоза.

— За последние два месяца ситуация с поставками и налаживанием логистических цепочек существенно улучшилась , но полагаем, что возможности параллельного импорта еще не полностью реализованы. По нашим оценкам, рынок сейчас обеспечен комплектующими на 50% . При этом дефицит по некоторым позициям всё равно сохраняется , — отметила пресс-секретарь РОАД Вера Павлова.

Параллельный импорт стал хорошим решением для обслуживания существующего в России парка иномарок, считает эксперт по авторынку Владимир Беспалов. Даже с учетом существующих объемов поставок основные потребности рынка будут закрыты, считает он.

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Параллельный импорт автозапчастей будет расти, поскольку существует дефицит некоторых деталей, добавил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Поставки сейчас нормализовались, но некоторые компоненты иногда можно ждать несколько месяцев , отметил он. Впрочем, наиболее стандартные и востребованные из деталей поставляются сейчас в большем объеме и быстрее, сказал эксперт.

В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.

Придется подождать

По данным автодилеров, запчасти сегодня поступают для автомобилей всех марок, которые приостановили работу в России — это Mercedes Benz, BMW, Audi, Lexus, Toyota, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Land Rover и другие.

Сейчас ассортимент деталей, которые поставляются через параллельный импорт, не широкий, но закрывает номенклатуру для прохождения планового сервисного обслуживания , сказал Алексей Лепехин. Тем не менее объема поставок автозапчастей пока что недостаточно, чтобы полностью покрыть рынок, считает он. Кузовные детали, крепежные элементы, а также некоторые запчасти для гарантийных ремонтов, например электронные блоки и товары, не имеющие аналогов в РФ, иногда оказываются в дефиците , уточнил эксперт.

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Также ограничено количество уникальных запчастей под VIN автомобиля, например мехатроники, электронных ключей, элементов декора , сказал Роман Тимашов. Сложная ситуация с ввозом деталей для агрегатных ремонтов — это блок ДВС, поршни, шатуны, вкладыши, датчики и прочее, добавил он.

Остается проблема со сроками поставок — длительность их ожидания выше, чем раньше, сказал Алексей Гуляев. По некоторым позициям, таким как электронные блоки и детали для кузовного ремонта, срок доставки может составлять от одного до трех месяцев, но и они постепенно приходят в Россию, уточнил он.

— Говорить о том, что запчасти, ввезенные по процедуре параллельного импорта, намного дороже, чем были ранее, не приходится. В зависимости от конкретной позиции их стоимость сейчас находится на уровне начала февраля этого года или максимум на 10–15% выше февральских показателей , — отметил Алексей Гуляев.

Ажиотажный спрос в начале весны привел к значительному скачку цен, однако постепенно рынок выровнялся и стоимость пришла в норму, уточнил он.

В дальнейшем запчасти могут начать дорожать — это будет зависеть от курса валют, поскольку производители их стоимость не поднимали, сказал Сергей Удалов.