Найти вход: параллельный импорт автозапчастей покрыл спрос на 50–80%
Запас запчастей для иномарок, поставки которых прекращены в Россию, достиг 50–80% от потребностей рынка. Об этом «Известиям» рассказали представители трех крупных автодилеров. По их данным, в рамках параллельного импорта в Россию ввозят большую часть востребованных деталей, однако сроки их ожидания под заказ могут достигать 1–3 месяцев. Цены при этом либо не изменились, либо прибавили до 15% к уровню февраля.
Параллельный потенциал
Объемы поставок запчастей для автомобилей иностранных концернов, которые приостановили работу в России, стали покрывать почти 80% спроса. Об этом «Известиям» рассказали представители трех крупных дилеров. По их словам, нарастить поставки удалось благодаря параллельному импорту.
— Вопрос с альтернативным завозом деталей можно считать решенным. Параллельный импорт покрывает до 80% потребностей российского рынка автозапчастей. Ситуация далека от идеальной, существует проблема со скоростью поставок и устойчивостью каналов. Периодически возникают вопросы с наличием тех или иных позиций, но в целом ситуация стабилизируется, — сказал директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
С этой оценкой согласны и в автомобильной группе «Авилон». Практически по всем деталям для приостановивших в России работу брендов налажен параллельный импорт, подтвердил заместитель гендиректора по сервису дилера Алексей Гуляев.
— У нас достаточно широкий ассортимент автозапчастей на складе, некоторых позиций по глубине запаса хватит на 4–6 месяцев, — отметил руководитель службы продаж запасных частей ГК «Автомир» Алексей Лепехин.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сказали «Известиям», что находятся в постоянном диалоге с Минпромторгом по расширению списка товаров для параллельного импорта и улучшению алгоритма самого ввоза.
— За последние два месяца ситуация с поставками и налаживанием логистических цепочек существенно улучшилась, но полагаем, что возможности параллельного импорта еще не полностью реализованы. По нашим оценкам, рынок сейчас обеспечен комплектующими на 50%. При этом дефицит по некоторым позициям всё равно сохраняется, — отметила пресс-секретарь РОАД Вера Павлова.
Параллельный импорт стал хорошим решением для обслуживания существующего в России парка иномарок, считает эксперт по авторынку Владимир Беспалов. Даже с учетом существующих объемов поставок основные потребности рынка будут закрыты, считает он.
Параллельный импорт автозапчастей будет расти, поскольку существует дефицит некоторых деталей, добавил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Поставки сейчас нормализовались, но некоторые компоненты иногда можно ждать несколько месяцев, отметил он. Впрочем, наиболее стандартные и востребованные из деталей поставляются сейчас в большем объеме и быстрее, сказал эксперт.
В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.
Придется подождать
По данным автодилеров, запчасти сегодня поступают для автомобилей всех марок, которые приостановили работу в России — это Mercedes Benz, BMW, Audi, Lexus, Toyota, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Land Rover и другие.
Сейчас ассортимент деталей, которые поставляются через параллельный импорт, не широкий, но закрывает номенклатуру для прохождения планового сервисного обслуживания, сказал Алексей Лепехин. Тем не менее объема поставок автозапчастей пока что недостаточно, чтобы полностью покрыть рынок, считает он. Кузовные детали, крепежные элементы, а также некоторые запчасти для гарантийных ремонтов, например электронные блоки и товары, не имеющие аналогов в РФ, иногда оказываются в дефиците, уточнил эксперт.
Также ограничено количество уникальных запчастей под VIN автомобиля, например мехатроники, электронных ключей, элементов декора, сказал Роман Тимашов. Сложная ситуация с ввозом деталей для агрегатных ремонтов — это блок ДВС, поршни, шатуны, вкладыши, датчики и прочее, добавил он.
Остается проблема со сроками поставок — длительность их ожидания выше, чем раньше, сказал Алексей Гуляев. По некоторым позициям, таким как электронные блоки и детали для кузовного ремонта, срок доставки может составлять от одного до трех месяцев, но и они постепенно приходят в Россию, уточнил он.
— Говорить о том, что запчасти, ввезенные по процедуре параллельного импорта, намного дороже, чем были ранее, не приходится. В зависимости от конкретной позиции их стоимость сейчас находится на уровне начала февраля этого года или максимум на 10–15% выше февральских показателей, — отметил Алексей Гуляев.
Ажиотажный спрос в начале весны привел к значительному скачку цен, однако постепенно рынок выровнялся и стоимость пришла в норму, уточнил он.
В дальнейшем запчасти могут начать дорожать — это будет зависеть от курса валют, поскольку производители их стоимость не поднимали, сказал Сергей Удалов.