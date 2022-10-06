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Дело в деталях: средняя выплата по каско достигла рекорда с 2017 года

Как на это повлиял дефицит запчастей и когда ждать улучшения ситуации
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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На фоне резкого подорожания запчастей для автомобилей размер средней выплаты по каско по итогам первых шести месяцев 2022-го достиг рекорда с 2017 года и составил 127,1 тыс. рублей. Показатель вырос на 7,1 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из обзора страхового рынка НРА. При этом увеличилось и количество страховых случаев из-за учащения обращений клиентов по незначительным повреждениям — они боятся, что в будущем из-за дефицита запчастей не смогут отремонтировать машину. Страховщики подтвердили тенденцию: на фоне нехватки автодеталей размер средней выплаты достиг исторического максимума в целом ряде компаний. Дальнейшие изменения будут зависеть от налаживания поставок, отмечают игроки рынка.

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В погоне за ценами

В условиях дефицита и резкого подорожания запчастей средний размер выплаты по каско по итогам первого полугодия 2022-го достиг 127,1 тыс. рублей. Это оказалось рекордом с 2017 года, следует из обзора страхового рынка НРА. За год показатель вырос на 7,1 тыс. рублей, несмотря на учащение обращений клиентов по незначительным повреждениям — потребители беспокоились, что не смогут сделать ремонт авто из-за нехватки деталей. Увеличился и общий объем выплат по каско: по итогам II квартала 2022-го он составил 32,6 млрд рублей, а темпы прироста показателя превысили 17% второй квартал подряд, сказано в обзоре.

В крупнейших страховых компаниях подтвердили тенденции. По итогам первого полугодия 2022-го средняя выплата по каско достигла 117 тыс. рублей, что стало рекордом для компании, сообщил управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. По его словам, этот показатель увеличивается пропорционально среднему росту стоимости запчастей, который составил 30%.

Дело в деталях
детали
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Ранее подобного подорожания деталей и транспортных средств не наблюдалось, поэтому размер средней выплаты по добровольному автострахованию оказался максимальным и превысил 147 тыс. рублей, подтвердил старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования РЕСО-Гарантия Павел Яковлев. Так, например, рост средней выплаты по риску «Хищение» в июне достиг 34%. Цены на запчасти немного уменьшатся в случае налаживания параллельного импорта и каналов поставки, однако сейчас дефицит сохраняется, добавил Павел Яковлев.

Справка «Известий»

Параллельный импорт — это ввоз в страну иностранных товаров без разрешения производителя или правообладателя. Однако такая продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляются поставки. В России такую систему разрешили в связи с уходом с рынка ряда зарубежных брендов на фоне санкций. Список товаров, разрешенный для параллельного импорта, Минпромторг утвердил в начале мая.

Средний размер выплат по каско по итогам первого полугодия достиг максимальных значений также в «Росгосстрахе». Однако пик уже пройден, в июне показатель снизился на 9% по сравнению с первыми двумя месяцами весны, отметил начальник выплат по автострахованию компании Александр Казимов.

Дело в деталях
поломка
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По данным ЦБ, объем выплат по каско в первом полугодии 2022-го составил 61,5 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем годом ранее. При этом средний размер выплаты превысил прошлогодний показатель на 14,8%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там добавили: ситуация с наличием и стоимостью запчастей будет в дальнейшем влиять на величину выплат по автокаско.

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Рост не закончен

Для того чтобы средняя выплата по каско не росла еще больше, компания рекомендует клиентам производить ремонт на специализированных станциях техобслуживания, которые используют аналоги оригинальных запчастей и могут предложить адекватные сроки ремонта, сообщил директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин. По его словам, порядка 70% деталей можно заменить аналогами, и их качество сопоставимо с оригинальными.

На текущий момент дефицит запчастей продолжается, так как новые логистические цепочки и поставки по параллельному импорту пока не заработали, как должны. При этом оригинальные комплектующие, поступающие через неофициальных поставщиков, не имеют гарантии завода-изготовителя, а сроки их поставки достигают трех месяцев. А около 15% деталей отсутствуют на рынке вовсе, как в виде аналогов, так и оригиналов, добавил Игорь Люкин.

Сейчас наблюдается развивающийся тренд повышения средней выплаты, рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. Он добавил: в зависимости от марок авто он неоднороден и в первом полугодии составил от 7 до 25%.

Дело в деталях
каско
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В «Согласии» показатель вырос в пределах 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, в «АльфаСтраховании» — на 17%, а в «Ингосстрахе» — примерно на 12%, рассказали представители компаний. В ВСК тенденцию не подтвердили.

При этом если опираться на динамику повышения стоимости автомобилей и запасных частей, то рост средней выплаты продолжится в ближайшие шесть-девять месяцев, считает Евгений Попков.

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Дальнейшего увеличения показателя также ожидает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, отставание роста среднего размера выплаты от темпов подорожания запчастей связано с двумя причинами. Во-первых, в состав выплаты по каско также входит стоимость работ по ремонту, которая в этом году увеличилась значительно меньше. А во-вторых, часть выплат в первом полугодии производилась с использованием запчастей, приобретенных до скачка цен, поэтому высокие темпы роста среднего размера выплат сохранятся во втором полугодии 2022-го.

В случае дальнейшего повышения выплат может вырасти и цена полисов каско, однако это способно привести к тому, что страховка станет неподъемной для потребителя, считает генеральный директор экосистемы Unicom (ранее Юником24) Дмитрий Африканов. Поэтому компании будут искать способы сохранить ценник и наладить логистику поставок запчастей по оптимальной стоимости.

В Минпромторге оперативно не ответили на запрос «Известий», получилось ли уменьшить дефицит запчастей за счет параллельного импорта.

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