Дорого богатым: мировой автопром ждет серьезное падение

В ближайшие несколько лет спрос на производство автомобилей заметно сократится, прогнозируют аналитики Boston Consulting Group. Снижение объемов выпуска прежде всего коснется европейских автопроизводителей и частично американских, считают эксперты. Это связано с растущими издержками на производстве машин, а также снижением спроса на них. Подробности — в материале «Известий».

Прогнозы не оправдались

В 2022 году автомобильные компании по всему миру выпустят около 79 млн машин. Такой прогноз дают аналитики агентства Boston Consulting Group. По предыдущим оценкам, мировой рынок автомобилей должен был выйти на допандемийный уровень в текущем году, но этого не случилось. В условиях ограниченного предложения на рынке мировые продажи новых машин в первом полугодии снизились на 12%.

По мнению аналитиков, на мировой автомобильный рынок по-прежнему оказывают влияние последствия ограничений, вызванных COVID-19 (последний крупный локдаун был отмечен весной 2022 года в Китае), продолжающийся дефицит полупроводников, необходимых для производства автомобилей, а также нехватка квалифицированной рабочей силы. Кроме того, давление на него оказывают сложная геополитическая обстановка, рост мировых цен на энергоносители и непростая экономическая ситуация в ряде стран.

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По прогнозам Boston Consulting Group, ближайшие год-полтора определенную поддержку мировому автопрому будет оказывать так называемый отложенный спрос. Его объем аналитики оценивают примерно в 3,5 млн автомобилей. Однако к концу 2023-го — началу 2024 года влияние этого фактора постепенно исчезнет, полагают они. Начиная с 2025 года в Boston Consulting Group предсказывают снижение интереса покупателей к автомобилям. По сравнению с «пиковым» 2017 годом, когда в мире было выпущено и продано около 95 млн машин, объемы производства автомобилей снизятся на 7–8 млн штук — до 88 млн машин.

— В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что рынок снова восстановится, — заявил партнер Boston Consulting Group Альберт Ваас в интервью немецким СМИ.

Европа принимает удар

В наиболее сложной ситуации окажутся в первую очередь европейские автопроизводители. По словам Альберта Вааса, «через шесть-двенадцать месяцев падающий спрос в Европе станет настоящим испытанием». С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также считает, что наибольшее падение производства автомобилей грозит компаниям из Старого Света.

— Европейская автомобильная промышленность, а также смежные производства очень чувствительны к стоимости энергоносителей. С учетом роста цен на газ и электроэнергию издержки автопроизводителей заметно выросли, — заявил он «Известиям».

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В конце сентября, на фоне разворачивающегося газового кризиса, некоторые автопроизводители заявили о планах по переносу производства из Германии и стран Восточной Европы. К примеру, концерн Volkswagen рассматривает возможность увеличения мощностей своих заводов в странах Северной Европы, а также в Испании и Португалии: там, где есть возможность оперативного подвоза газа морем.

— На среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей, а также поиске альтернатив, которые позволят решить проблемы, связанные с нехваткой полупроводниковых компонентов и другими сложностями в цепочках поставок, — приводит слова директора по закупкам Volkswagen Гэн Ву агентство Bloomberg.

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В конце мая член совета директоров BMW Милан Неделькович заявил, что проблемы с поставками природного газа из России могут привести к коллапсу всей автомобильной промышленности Германии. По его словам, на автопром приходится более 37% от объема всего потребляемого газа в стране.

Модель поведения изменилась

Объемы производства автомобилей напрямую зависят от спроса на них, подчеркивают эксперты. В нынешних экономических условиях многие потенциальные европейские и американские покупатели откажутся от планов приобрести машину .

— Людей сейчас гораздо больше заботят вопросы, как оплатить счета за коммунальные услуги и где купить продукты со скидкой. Новый автомобиль явно не является для них первоочередной задачей, — уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Кроме того, он считает, что снижению спроса на машины будет способствовать изменившаяся модель поведения покупателей в ряде стран. По его мнению, значительная часть нового поколения потенциальных автовладельцев уже не рассматривает приобретение машины в частную собственность.

Дорого богатым Фото: Global Look Press/Markus Keller

— На Западе в течение последних лет всё большую популярность завоевывает модель совместного владения автомобилем. Об этом свидетельствует активное развитие сервисов каршеринга и подписки. Кроме того, в ряде стран набирает популярность покупка машины «в складчину» друзьями или соседями для последующего совместного ее использования, — отметил Моржаретто.

По его словам, из-за расширения зон платного въезда и парковки в европейских городах всё больше людей отказываются от личного автомобиля, отдавая предпочтение общественному транспорту и такси. В случае необходимости они просто берут машину в аренду на несколько дней, подчеркнул он. Эта тенденция также не способствует наращиванию производства автомобилей, добавил эксперт.