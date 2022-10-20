Чипы не той системы: автопром корректирует производственные планы
Автомобильный рынок недосчитается в этом году более 4 млн машин, утверждают аналитики. Причина — в продолжающемся дефиците полупроводников. Могут ли осложнить ситуацию санкции США в отношении Китая и сколько еще автопром будет страдать от нехватки компонентов, разбирались «Известия».
Дефицит микрочипов продолжает влиять на мировую автомобильную отрасль. По оценке AutoForecast Solutions, в прошлом году по этой причине во всем мире произвели на 10,5 млн автомобилей меньше. В этом году корректировка производственных планов уже стоила индустрии 3,6 млн не сошедших с конвейеров машин. К концу года отрасль недосчитается 4,4 млн автомобилей.
Автопроизводители Северной Америки и Европы не смогут выпустить по 1,5 млн машин, прогноз AFS по ним за последнюю неделю увеличился на 26 тыс. машин. Потери Китая в несколько раз меньше — около 300 тыс. автомобилей. Остальные азиатские рынки недосчитаются примерно миллиона штук. По словам вице-президента AFS по глобальному прогнозированию авторынка Сэма Фиорани, пока микрочипов недостаточно даже для самых популярных моделей.
Китай — наименее пострадавший?
Исследование AFS показывает, что на китайский автопром нехватка чипов влияет в меньшей степени. Ситуация в Китае имеет важность и для российского рынка, так как эта страна становится ключевым поставщиком и машин, и автокомпонентов.
В то же время международное агентство Equal Ocean фиксирует более серьезные потери: за полгода производство транспортных средств в Китае сократилось примерно на 1 млн единиц. Среди причин этого дефицита аналитики называют нехватку мощностей для производства чипов, ограниченные запасы и политические проблемы.
По данным Equal Ocean, полупроводники китайского производства занимают всего 5% доли рынка автомобильных полупроводников в Китае и 95% полупроводников необходимо импортировать из других стран. С одной стороны, появление новых игроков Huawei, Allwinner Technology, BYD Semiconductor и Horizon Robotics может нормализовать ситуацию в этой сфере. С другой — меняется политическая ситуация.
Санкции и бумеранг
В октябре США ввели меры экспортного контроля, чтобы лишить Китай возможности производить высокотехнологичные чипы, использующиеся для решений в области искусственного интеллекта и военной сферы. Запрет касается не только экспорта чипов, но также производственного оборудования, технологий и компонентов. Всё это, как правило, имеет американское происхождение. Кроме того, «лицам из США» теперь требуется лицензия американского правительства, чтобы поддерживать разработку и производство передовых полупроводников в Китае.
Некоторые компании уже приостановили активность в КНР и разбираются в новых правилах. Ведущий поставщик оборудования для производства микрочипов ASML потребовал от своих сотрудников прекратить установку или обслуживание оборудования на любом китайском заводе по выпуску микросхем, пишет Washington Post.
— В целом понятно, что любая санкция, направленная на выпуск средств производства такой сложной продукции, — это серьезный удар. И как бы этот удар не пришелся бумерангом по отраслям США, которые, допустим, размещают свои производства в Китае, — считает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.
Аналогичное опасение в беседе с Washington Post ранее выразил профессор Гарвардской школы бизнеса Вилли Ши. Он отметил, что лишенный возможности производить высокотехнологичные чипы Китай будет выпускать еще больше недорогих полупроводников. Это может привести к снижению цен на них и поставит многие компании в зависимость от китайских поставщиков.
Сколько чипов нужно автомобильной отрасли
Автомобильная отрасль как раз использует более простые микрочипы формата 90 нм и больше. Причем как в премиальных, так и в массовых машинах.
«Для авто подходят полупроводники, которые, как правило, используются во второстепенном программном обеспечении. Однако детали в автопроизводстве закупаются поэтапно, непосредственно к началу сборки, в то время как для высоких технологий IT-сферы заключают долгосрочные контракты и создают значительные запасы чипов», — отмечают эксперты ГК «Автодом».
Производителям чипов выгодно ориентироваться на передовые компоненты. Высокотехнологичным компаниям, например, выпускающим смартфоны, нужна производительность, и они даже готовы платить надбавку за обеспечение поставок. Экономического стимула делать больше простых чипов нет — они обеспечивают меньше прибыли.
При этом спрос на автомобильные полупроводники с каждым годом растет, так как технологии становятся всё более сложными. Согласно исследованию McKinsey, к 2030-му он достигнет 33 млн шт., втрое больше, чем в 2019 году. Общий доход от их производства может вырасти с $41 млрд в 2019 году, до $147 млрд к 2030-му. Большую его часть (88%) обеспечат автономное вождение, подключенные технологии и электрификация транспортных средств. И хотя для них требуются более высокотехнологичные чипы, даже в 2030 году в автомобилях в основном будут использовать устаревшие полупроводники больше 90 нм.
Когда закончится дефицит
По прогнозам аналитиков McKinsey, глобальный дефицит чипов в автоотрасли сохранится в течение еще нескольких лет. Игроки рынка настроены более оптимистично. По мнению генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, дефицит полупроводников будет преследовать автомобильную промышленность как минимум до конца 2023 года, а затем ситуация улучшится.
Между тем на отрасль влияют не только микрочипы, считает Сергей Бургазлиев.
— Для Европы я прогнозирую существенный спад продаж автомобилей. Цены на энергоносители вырастут. Весь миф об электромобиле разобьется о стоимость киловатт-часа. Людям нечем будет топить дома, какие машины, тем более электрические? — отметил эксперт.