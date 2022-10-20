Чипы не той системы: автопром корректирует производственные планы

Автомобильный рынок недосчитается в этом году более 4 млн машин, утверждают аналитики. Причина — в продолжающемся дефиците полупроводников. Могут ли осложнить ситуацию санкции США в отношении Китая и сколько еще автопром будет страдать от нехватки компонентов, разбирались «Известия».

Дефицит микрочипов продолжает влиять на мировую автомобильную отрасль. По оценке AutoForecast Solutions, в прошлом году по этой причине во всем мире произвели на 10,5 млн автомобилей меньше. В этом году корректировка производственных планов уже стоила индустрии 3,6 млн не сошедших с конвейеров машин. К концу года отрасль недосчитается 4,4 млн автомобилей.

Автопроизводители Северной Америки и Европы не смогут выпустить по 1,5 млн машин, прогноз AFS по ним за последнюю неделю увеличился на 26 тыс. машин. Потери Китая в несколько раз меньше — около 300 тыс. автомобилей. Остальные азиатские рынки недосчитаются примерно миллиона штук. По словам вице-президента AFS по глобальному прогнозированию авторынка Сэма Фиорани, пока микрочипов недостаточно даже для самых популярных моделей.

Китай — наименее пострадавший?

Исследование AFS показывает, что на китайский автопром нехватка чипов влияет в меньшей степени. Ситуация в Китае имеет важность и для российского рынка, так как эта страна становится ключевым поставщиком и машин, и автокомпонентов.

В то же время международное агентство Equal Ocean фиксирует более серьезные потери: за полгода производство транспортных средств в Китае сократилось примерно на 1 млн единиц. Среди причин этого дефицита аналитики называют нехватку мощностей для производства чипов, ограниченные запасы и политические проблемы.

Чипы не той системы Фото: Global Look Press/Zhou Chao

По данным Equal Ocean, полупроводники китайского производства занимают всего 5% доли рынка автомобильных полупроводников в Китае и 95% полупроводников необходимо импортировать из других стран. С одной стороны, появление новых игроков Huawei, Allwinner Technology, BYD Semiconductor и Horizon Robotics может нормализовать ситуацию в этой сфере. С другой — меняется политическая ситуация.

Санкции и бумеранг

В октябре США ввели меры экспортного контроля, чтобы лишить Китай возможности производить высокотехнологичные чипы, использующиеся для решений в области искусственного интеллекта и военной сферы. Запрет касается не только экспорта чипов, но также производственного оборудования, технологий и компонентов. Всё это, как правило, имеет американское происхождение. Кроме того, «лицам из США» теперь требуется лицензия американского правительства, чтобы поддерживать разработку и производство передовых полупроводников в Китае.

Некоторые компании уже приостановили активность в КНР и разбираются в новых правилах. Ведущий поставщик оборудования для производства микрочипов ASML потребовал от своих сотрудников прекратить установку или обслуживание оборудования на любом китайском заводе по выпуску микросхем, пишет Washington Post.

Чипы не той системы Фото: Global Look Press/Joep Leenen

— В целом понятно, что любая санкция, направленная на выпуск средств производства такой сложной продукции, — это серьезный удар. И как бы этот удар не пришелся бумерангом по отраслям США, которые, допустим, размещают свои производства в Китае, — считает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

Аналогичное опасение в беседе с Washington Post ранее выразил профессор Гарвардской школы бизнеса Вилли Ши. Он отметил, что лишенный возможности производить высокотехнологичные чипы Китай будет выпускать еще больше недорогих полупроводников. Это может привести к снижению цен на них и поставит многие компании в зависимость от китайских поставщиков.

Сколько чипов нужно автомобильной отрасли

Автомобильная отрасль как раз использует более простые микрочипы формата 90 нм и больше. Причем как в премиальных, так и в массовых машинах.

«Для авто подходят полупроводники, которые, как правило, используются во второстепенном программном обеспечении. Однако детали в автопроизводстве закупаются поэтапно, непосредственно к началу сборки, в то время как для высоких технологий IT-сферы заключают долгосрочные контракты и создают значительные запасы чипов», — отмечают эксперты ГК «Автодом».

Производителям чипов выгодно ориентироваться на передовые компоненты. Высокотехнологичным компаниям, например, выпускающим смартфоны, нужна производительность, и они даже готовы платить надбавку за обеспечение поставок. Экономического стимула делать больше простых чипов нет — они обеспечивают меньше прибыли.

При этом спрос на автомобильные полупроводники с каждым годом растет, так как технологии становятся всё более сложными. Согласно исследованию McKinsey, к 2030-му он достигнет 33 млн шт., втрое больше, чем в 2019 году. Общий доход от их производства может вырасти с $41 млрд в 2019 году, до $147 млрд к 2030-му. Большую его часть (88%) обеспечат автономное вождение, подключенные технологии и электрификация транспортных средств. И хотя для них требуются более высокотехнологичные чипы, даже в 2030 году в автомобилях в основном будут использовать устаревшие полупроводники больше 90 нм.

Когда закончится дефицит

По прогнозам аналитиков McKinsey, глобальный дефицит чипов в автоотрасли сохранится в течение еще нескольких лет. Игроки рынка настроены более оптимистично. По мнению генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, дефицит полупроводников будет преследовать автомобильную промышленность как минимум до конца 2023 года, а затем ситуация улучшится.

Чипы не той системы Фото: REUTERS/Michael Kooren

Между тем на отрасль влияют не только микрочипы, считает Сергей Бургазлиев.

— Для Европы я прогнозирую существенный спад продаж автомобилей. Цены на энергоносители вырастут. Весь миф об электромобиле разобьется о стоимость киловатт-часа. Людям нечем будет топить дома, какие машины, тем более электрические? — отметил эксперт.