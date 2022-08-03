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В АвтоВАЗе сообщили о некорректной работе китайской системы ABS
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В АвтоВАЗе сообщили о некорректной работе китайской системы ABS

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Антиблокировочая система тормозов, ABS, производства китайской компании Trinova работает некорректно. Об этом 3 августа сообщил неофициальный паблик АвтоВАЗа социальной сети «ВКонтакте» Avtograd news.

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По информации паблика, на автозаводе после перезапуска модели Largus собрано несколько сотен товарных автомобилей в различных вариантах исполнения. Тем не менее отгрузка данных машин пока потребителям не производится.

По информации Avtograd news, машины комплектуются ABS от китайской компании Trinova.

Паблик отметил, что у автомобилей, сошедших с конвейера, на тесте при резком торможении данная система показывает некорректную работу.

Специалисты работают над устранением этой проблемы. Все автомобили перепроверяются и доводятся до кондиции, сообщил ресурс. После завершения всех необходимых мероприятий автомобили поступят на отгрузку.

29 июля стало известно, что российская компания «ТПВ Рус» подписала соглашение с турецкой «Мартур аутомотив ситинг энд интериорс» о покупке основного технологического оборудования по сборке автосидений. Со сменой владельца и адреса производственные мощности по сборке автомобильных сидений вырастут с 300 тыс. до 450 тыс. комплектов в год.

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