В АвтоВАЗе сообщили о некорректной работе китайской системы ABS

Антиблокировочая система тормозов, ABS, производства китайской компании Trinova работает некорректно. Об этом 3 августа сообщил неофициальный паблик АвтоВАЗа социальной сети «ВКонтакте» Avtograd news.

По информации паблика, на автозаводе после перезапуска модели Largus собрано несколько сотен товарных автомобилей в различных вариантах исполнения. Тем не менее отгрузка данных машин пока потребителям не производится.

По информации Avtograd news, машины комплектуются ABS от китайской компании Trinova.

Паблик отметил, что у автомобилей, сошедших с конвейера, на тесте при резком торможении данная система показывает некорректную работу.

Специалисты работают над устранением этой проблемы. Все автомобили перепроверяются и доводятся до кондиции, сообщил ресурс. После завершения всех необходимых мероприятий автомобили поступят на отгрузку.

29 июля стало известно, что российская компания «ТПВ Рус» подписала соглашение с турецкой «Мартур аутомотив ситинг энд интериорс» о покупке основного технологического оборудования по сборке автосидений. Со сменой владельца и адреса производственные мощности по сборке автомобильных сидений вырастут с 300 тыс. до 450 тыс. комплектов в год.