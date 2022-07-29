Сиденья для Lada будут российского производства

Российская компания «ТПВ Рус» подписала соглашение с турецкой «Мартур аутомотив ситинг энд интериорс» о покупке основного технологического оборудования по сборке автосидений. Об этом 28 июля сообщило самарское издание Сitytraffic.

Из-за трудностей с поставками импортных комплектующих в условиях санкций турецкий производитель приостановил свое производство в Ульяновске. По соглашению с «ТПВ РУС» производственное оборудование ульяновского завода разместят на площадках в Сызрани и Тольятти.

Аналитики авторынка предполагают, что со сменой владельца и адреса производственные мощности по сборке автомобильных сидений вырастут с 300 до 450 тыс. комплектов в год.

«ТПВ Рус» по информации издания является главным поставщиком комплектов автомобильных сидений для автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend.

Ранее турецкое предприятие выпускало автомобильные сиденья для автомобилей моделей Renault: Kaptur, Duster X Ray и Lada. До смены собственника производственные мощности завода были равны 150 тыс. комплектов в год.

26 июля «Автостат» составил Топ-10 полноприводных автомобилей в России. По итогам I полугодия 2022 года рейтинг возглавила Lada Niva. Совокупные продажи полноприводных моделей Travel и Legend за шесть месяцев 2022 года составили 13 816 единиц.