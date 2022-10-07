США ограничили экспорт в КНР товаров для производства полупроводников

США ограничивают поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Об этом 7 октября заявило американское министерство торговли.

«Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для... производства суперкомпьютеров и полупроводников», — говорится в релизе.

Уточняется, что нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 расположенных в Китае юридических лиц.

О том, что США намерены еще больше ограничить экспорт передовых микросхем в КНР, 4 октября сообщала газета The Wall Street Journal. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники, объясняли журналисты.

До этого, 11 августа, стало известно, что США начали программу импортозамещения в области производства микрочипов, после того как президент страны Джо Байден подписал соответствующий закон. Среди прочего новый закон содержит прямой запрет для финансируемых американским правительством компаний на расширение своего производства в Китае в течение 10 лет.

Сделано это для того, чтобы минимизировать зависимость от Азии, производящей 75% всех передовых микрочипов. Как отметил в свой речи Байден, Китай вырывается вперед, развивая эту отрасль, а Коммунистическая партия КНР при этом активно настраивает американский бизнес на борьбу с новым законом.