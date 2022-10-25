МАЗ приступил к продажам в России легких коммерческих автомобилей

Минский автозавод (МАЗ) вывел на российский рынок свои легкие коммерческие автомобили — цельнометаллический фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040. Об этом 25 октября сообщило агентство «Автостат».

МАЗ-365022 — коммерческий малотоннажный автомобиль грузоподъемностью от 760 до 1150 кг с объемом грузового отсека 12 кв. м. Полная масса машины варьируется от 3490 до 4050 кг. Микроавтобус МАЗ-281040 вмещает от 9 до 15 человек и предназначен для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней протяженности.

В основе новых коммерческих автомобилей МАЗ лежит локализованный в Белоруссии китайский коммерческий автомобиль JAC Sunray.

Обе модели оснащаются дизельным турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машины имеют переднюю независимую и заднюю рессорную подвески, а также дисковые тормоза на всех колесах.

Стоимость фургона МАЗ-365022 начинается в России от 4 млн 120 тыс. рублей, а микроавтобуса — от 4 млн 540 тыс. рублей.

21 октября российская компания «Сберавтотех» и МАЗ договорились о совместном создании серийного беспилотного грузовика. Первой совместной моделью станет двухосный магистральный седельный тягач МАЗ-54402L. Беспилотный тягач планируют поставлять на белорусский и российский рынки, но компании готовы и к заказам из стран СНГ.