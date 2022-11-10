Заезженный «Фокус»: продажи подержанных машины резко выросли

Продажи автомобилей с пробегом в III квартале увеличились на 36%, причем некоторые сегменты продемонстрировали двукратный рост. Интерес к подержанным машинам вызван сокращением количества новых автомобилей, отмечают эксперты. По их прогнозам, такая тенденция сохранится в ближайшем будущем. Это может негативно отразиться на качестве машин, представленных на вторичном рынке, а также на состоянии российского автопарка в целом. Подробности — в материале «Известий».

Вторичный рынок пошел в рост

В III квартале продажи подержанных автомобилей по сравнению с результатами II квартала увеличились на 36%. Если сравнивать показатели текущего года и прошлого, число проданных машин с пробегом выросло на 2%. Об этом свидетельствуют данные анализа рынка, проведенного специалистами «Авито.Авто». Особым спросом пользуются премиальные модели с пробегом в возрасте до трех лет. По данным маркетплейса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи таких машин выросли почти в два раза.

Заезженный Фокус_1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«В III квартале 2022 года на рынке автомобилей с пробегом наблюдалось восстановление спроса по сравнению со II кварталом. В настоящее время рынок подержанных машин предоставляет покупателям широкий выбор», — говорится в исследовании.

Что берут

Лидером среди наиболее популярных моделей на вторичном рынке, по данным «Авито.Авто», остается Ford Focus. На него приходится 2,2% всех проданных автомобилей с пробегом. По сравнению со II кварталом цены на эти машины снизились на 1,6%. Сейчас средняя стоимость Focus на вторичном рынке составляет 438 тыс. рублей.

На втором месте расположился Hyundai Solaris, на эту модель приходится 2% от всего рынка автомобилей с пробегом. Средняя цена составляет 750 тыс. В ту же сумму обойдется и покупка Kia Rio (1,6% рынка), занявшего третью строчку наиболее популярных подержанных машин. По сравнению со II кварталом стоимость этих автомобилей снизилась на 3,2 и 2,6% соответственно.

Заезженный Фокус_3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Toyota Camry, за которую просят в среднем 1,66 млн рублей (–2,4%), по итогам III квартала заняла четвертое место. Замыкает пятерку наиболее популярных машин с пробегом Volkswagen Polo за 710 тыс. рублей. За три месяца цены на нее снизились в среднем на 3,7%.

В десятку самых востребованных моделей на вторичном рынке вошли также Renault Logan (340 тыс. рублей), Skoda Octavia (710 тыс. рублей), Chevrolet Niva (350 тыс. рублей), Opel Astra (450 тыс. рублей) и Volkswagen Passat (305 тыс. рублей).

Спрос выравнивается

Опрошенные «Известями» дилеры отмечают, что после некоторого снижения спроса на подержанные автомобили, который зафиксировали во второй половине сентября, ситуация постепенно выравнивается.

— Нельзя сказать, что интерес покупателей ажиотажный: трафик в автосалонах умеренный. Наиболее заметный интерес со стороны клиентов по-прежнему сохраняется к подержанным автомобилям стоимостью до 2 млн рублей, — рассказал «Известиям» директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

В поисках премиума

По словам Баскакова, с середины октября наблюдается также рост интереса клиентов к подержанным машинам дороже 4 млн рублей. Увеличение спроса в премиальном сегменте вторичного автомобильного рынка Баскаков объясняет отсутствием должного количества новых моделей этого класса.

Заезженный Фокус_2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С ним согласен директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Владимир Желобов. По его словам, в условиях недостатка новых машин покупатели рассматривают варианты приобретения подержанной модели.

— Большинство клиентов готовы приобрести автомобиль с пробегом до трех лет как альтернативу новым автомобилям, — отметил он.

Следствие дефицита

За последние несколько месяцев ряд крупных автопроизводителей заявил о своем уходе с российского рынка. Большинство оставшихся компаний по-прежнему не смогли запустить производство машин на заводах, расположенных в нашей стране. Поставки новых автомобилей из-за рубежа также минимальны. Всё это привело к тому, что дилерские запасы машин постепенно истощаются, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, нехватка новых автомобилей в скором времени будет ощущаться еще сильнее.

— В этих условиях спрос на подержанные автомобили будет по-прежнему высоким. С учетом того что российский вторичный рынок практически лишен подпитки из-за рубежа, доля ликвидных моделей в хорошем состоянии будет неуклонно сокращаться. Заметнее всего эта тенденция будет ощущаться в сегменте премиальных моделей , — поделился с «Известиям» своим прогнозом Сергей Бургазлиев.

По его словам, несмотря на общее снижение стоимости подержанных машин, цены на модели с небольшим пробегом и в приличном техническом состоянии будут только увеличиваться.

Старый, еще старше

Резкое снижение продаж новых автомобилей и увеличение спроса на модели с пробегом негативно скажутся на возрасте российского автопарка, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, возможность параллельного импорта новых автомобилей, запущенная правительством в середине лета, пока себя не оправдала.

— Количество машин, ввезенных в нашу страну по параллельному импорту, слишком мало. Они не оказывают особого влияния на рыночную ситуацию. Таким образом, в ближайшее время большая часть сделок будет проходить с машинами, которые уже эксплуатируются в нашей стране. В условиях, когда рынок практически не пополняется новыми автомобилями, российский автопарк будет только стареть. Сейчас средний возраст машины в нашей стране составляет почти 15 лет. С учетом ситуации, которая складывается на рынке, в обозримом будущем он может увеличиться до 16–17 лет. Это очень много, — подчеркнул Ян Хайцеэр.