«Веста» без приданного: популярную модель лишат «автомата»

В Тольятти сварили три кузова первой Lada Vesta NG, а полноценное производство машины планируют начать в первой половине будущего года. На сроки влияет процесс замещения недостающих компонентов. Вполне возможно, машину первое время будут выпускать в упрощенном варианте. Какие опции всё же сохранят и когда модель может поступить в продажу — в материале «Известий».

Идет по плану

«АвтоВАЗ» отчитался, что 13 октября сварил первые три кузова Lada Vesta на тольяттинской площадке. Это часть процесса по наладке оснастки, перенесенной из Ижевска.

Напомним, что изначально «Весту» планировали делать в Тольятти, но по решению Бу Андерссона, занимавшего в тот момент пост президента «АвтоВАЗа», сменили адрес на Ижевск. Из-за этого, с одной стороны, усложнилась логистика, а с другой стороны, конвейер оказался недостаточно загруженным. Уход моделей Renault на платформе B0 еще больше «разгрузил» Волжский автомобильный завод. После того, как в Ижевске собрали небольшую партию Vesta NG, начался перенос производства в Тольятти.

«Веста» без приданного «АвтоВАЗ» сварил первые три кузова Lada Vesta Фото: АвтоВАЗ

Сейчас этот процесс идет в соответствии с утвержденным технологическим графиком, отмечают в пресс-службе «Автоваза». Старт серийного производства намечен на первое полугодие 2023 года, но дата становится всё более абстрактной.

Ранее в интервью «За рулем» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов не сомневался, что в марте 2023 года начнется серийное производство Vesta NG. При этом утверждал, что первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября.

Если с организацией сварки и окраски кузовов сложностей не возникнет, нехватка комплектующих, главным образом электронных, по-прежнему остается проблемой. Это связано как с нарушением глобальных логистических цепочек, так и с антироссийскими санкциями.

Не упрощайте

Как предполагает «Лада онлайн», первое время «Весту», как и другие модели «АвтоВАЗа» будут выпускать в упрощенной версии. Косвенно на это указал и сам Соколов в интервью: с одной стороны, машина будет соответствовать Vesta NG, презентованной в феврале. С другой стороны, для тольяттинской машины постараются сохранить максимум опций, включая ABS и подушки безопасности. ESP он пообещал внедрить «чуть позже».

«Весту» невозможно упростить, как «Гранту» и «Ниву», отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Эту машину без ABS не запустишь. Там такая архитектура, которая предусматривает только наличие антиблокировочной системы», — отметил он. Что касается ряда других опций, то они постепенно возвращаются на модели «АвтоВАЗа». Ну в Гранту вернулись подушки безопасности и кондиционер. Кондиционер и подогрев сидений получили внедорожники семейства Niva. С ABS сложнее — аналог узла Bosch найден и опробован на Lada Largus , но требует калибровок.

«Приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, многие другие компоненты, которые сейчас проходят апробацию — рассказал Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что важно не только найти замену, но и обеспечить необходимое качество.

Без особого выбора

Скорее всего первое время Vesta будет оснащаться 8-клапанным мотором 1,6 — «АвтоВАЗ» пока может собирать только его, да и то со сниженным экологическим классом. Производство более мощного 16-клапанного агрегата того же объема, а также двигателя 1,8 (122 л.с.) пока не возобновлено.

Выпуск первого планируют возобновить только в мае будущего года. С французским мотором (114 л.с.) и вариатором есть сложности: с ними, скорее всего придется распрощаться , отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Поэтому первое время для «Весты» будет доступна «механика». От неудачного «робота» АМТ завод решил отказаться. Разработка собственного «автомата», по предварительным оценкам, обойдется в 30 млрд рублей, поэтому более логичным будет использовать лицензионную трансмиссию.

— «АвтоВАЗ» сейчас активно ищет вариант автоматической трансмиссии в дружественных странах. Причем речь идет не о покупке, а о локализации такой коробки передач в России, — отметил Максим Кадаков.

Интересно, что еще в 2010 году «АвтоВАЗ» заключил с российской компанией КАТЕ договор на подготовку производства автоматических трансмиссий для «Лады». Однако в итоге выбор пал на «автомат» японской фирмы Jatco. В настоящее время завод KATE в Калининградской области выпускает АКП «Аурусов» и теоретически может загрузить производство трансмиссиями для массовых машин, если в его распоряжении есть работоспособная конструкция.

Не добежал Cross

Скорее всего у новой «Весты» будет меньше версий. Под угрозой седан в версии Cross — он пользовался небольшим спросом, занимая несколько процентов в общих продажах. Дорестайлинговые машины уже все распроданы и больше не отображаются на официальном сайте. Пока точно известно, что семейство Vesta NG будет включать седан и универсал, в обычной и приподнятой версиях. Кроме того, на ее платформе планируют создать кроссовер. Вполне возможно, без полного привода, так как разработку этого узла на «АвтоВАЗе» оценили в 20 млрд рублей.

«Весте» отводят важную роль в производственной программе «АвтоВАЗа»: по заверениям Соколова, планируется ежемесячно выпускать 14 тыс. машин, то есть, с учетом заявленного старта в марте, объем производства как минимум должен превысить 100 тыс. машин. В предыдущие годы «Веста» расходилась как раз тиражом 108–113 тыс. штук.