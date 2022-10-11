Внедорожникам Niva Legend и Niva Travel вернули кондиционер и подогрев сидений

«АвтоВАЗ» возобновил оснащение внедорожников Niva Legend и Niva Travel кондиционером и подогревом передних сидений. Опции были удалены из-за срыва поставок иностранных компонентов, однако теперь все проблемы решены. Об этом 11 октября сообщил портал Drom.

Первые партии внедорожников с привычными комфортными опциями выпустили еще в начале октября текущего года.

Для классических внедорожников Niva Legend установка кондиционера и подогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Urban, Luxe и Black 2022 модельного года. Более современная пятидверная Niva Travel комплектуется кондиционером и подогревом передних сидений в версиях Comfort Black и Comfort Off-road 2022 модельного года.

На заводе подчеркнули, что кондиционер является одной из самых востребованных систем автомобиля. До кризиса Niva Legend с кондиционером выбирали 60% покупателей, а Niva Travel — 80%.

Lada Niva Legend в настоящее время стоит от 808 900 рублей, Niva Travel — от 998 900 рублей.

10 октября «АвтоВАЗ» сообщил, что прекратил производство базовой версии Lada Granta в исполнении Classic’22. У дилеров появилась новая комплектация — Classic’22 Advance с обязательными двумя подушками безопасности и расширенным оснащением. Новая версия получила модуль ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений и аудиосистему с поддержкой USB, SD-карт и Bluetooth. Кондиционер у новой базовой версии не предусмотрен.