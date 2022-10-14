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«АвтоВАЗ» рассматривает возможность выпуска упрощенной Lada Vesta

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Фото: лада.онлайн
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В компании «АвтоВАЗ» рассматривают возможность выпуска упрощенной версии Lada Vesta. Модель могут выпустить с 8-клапанным мотором. Об этом 13 октября сообщил сайт «Лада.Онлайн».

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Гендиректор компании Максим Соколов в сентябре текущего года рассказал, что на «АвтоВАЗе» в мае 2023 года планируют вернуться к выпуску 16-клапанного двигателя. Им будут комплектовать Lada Vesta NG.

По мнению экспертов, первые машины Lada Vesta, которые будут выпущены с марта по май 2023 года, скорее всего будут оснащать 8-клапанным мотором, который сейчас ставится на упрощенные Lada Granta. По информации сайта, служба заводских закупок сейчас работает в двух направлениях: замещении европейских компонентов азиатскими и поисками вариантов поставки деталей через другие юрисдикции, независимые от санкций.

Серийное производство автомобили семейства Vesta должно стартовать в Тольятти во II квартале 2023 года.

13 октября стало известно, что глава «АвтоВАЗа» Максима Соколов вместе с руководителями профильных заводских подразделений осмотрели первые три кузова Lada Vesta, которые были сварены на тольяттинской площадке. Глава предприятия поблагодарил команду проекта и всех работников за постоянное внимание к вопросам качества. Руководитель завода отметил, что путь от официального заявления о переносе оснастки для выпуска Vesta из Ижевска до первых сваренных в Тольятти кузовов был преодолен в рекордно короткие сроки.

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