Lada Vesta NG: первые машины поступили в продажу

Рестайлинговые «Весты» стали появляться у дилеров, и уже известны цены. Речь идет об ограниченной партии машин, полноценное производство должно стартовать только в следующем году. Эксперты говорят, что на сроки запуска влияет возможный перенос модели из Ижевска в Тольятти. Сколько стоит Vesta NG и когда она появится в широкой продаже — выясняли «Известия».

По паре штук на автосалон

Рестайлинговую Vesta NG (New Generation, «новое поколение») показали еще 22 февраля, но первая партия машин добралась до дилеров только сейчас. Как рассказал представитель «АвтоВАЗа», речь о 800 машинах, произведенных «до нарушения логистических цепочек и кризиса» компонентов. До сих пор собранные машины пылились на складах, и теперь решено отправить их в продажу, причем трем сотням официальных дилеров достанется буквально по две-три машины.

«Я заезжал к дилерам в пятницу, они даже в системе не видят машину и не смогли сказать о цене. Возможно, на сегодня ситуация изменилась. Я так понимаю, что она у разных дилеров отличается, так как невозможно одновременно доставить все машины», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Некоторые дилеры уже выкладывают в Сеть видео с новинкой, а посетители шоурумов, лично познакомившиеся с Vesta NG, хвалят новый «большой и легкий» ключ-брелок, отключаемый кнопкой задний парктроник, мягкие накладки на подлокотники дверей.

А планшет будет?

Напомним, что в «Весте» NG порядка 600 новых деталей, при этом набор силовых агрегатов и трансмиссий остался прежним. Автомобиль получил изменения внешности и интерьера, а также новые опции вроде светодиодных фар и фонарей, системы мониторинга слепых зон и большого вертикального планшета мультимедийной системы. Впрочем, машины в распоряжении дилеров получат более простую мультимедийную систему с семидюймовым экраном, встроенным в панель. Топ-версии с планшетами, пишет «Авторевю», пойдут в корпоративный парк.

Светодиодные фонари и бесключевой доступ с функцией дистанционного запуска есть уже в базовом оснащении. В средней версии есть круиз-контроль и водительское сиденье с регулировкой высоты и поясничного подпора, а обогрев ветрового стекла с расширенной площадью доступен в качестве опции.

Комплектацию Luxe отличает кожаный руль с обогревом, задние парковочные датчики, камера заднего вида и климат-контроль, как у кроссоверов Renault. В качестве дополнительных опций названы задние сиденья с обогревом и подлокотником, черная обивка потолка и двухцветный окрас кузова. Версии Cross получат переключатель Ride Select, позволяющий выбирать внедорожный или спортивный режим движения.



Цены названы

По данным сообщества «Новая Lada Тольятти», рекомендованная цена на седан в комплектации Luxe с мотором 1,6 (106 л.с.) и «механикой» — 1,63 млн рублей. Универсал с вариатором и 113-сильным мотором стоит 1,815 млн рублей. Пресс-служба «АвтоВАЗа» цены не комментирует и советует спрашивать их у дилеров.

Продавцы за бесценок машины не отдадут и навесят на них допы, уверен Максим Кадаков.

— Сейчас у дилеров есть абсолютно все машины в продаже, из за того что цены на них бешеные. Голую «Гранту» мне обещали за 800 отдать; самая дорогая с кондиционером, ABS и подушками безопасности стоит 1 млн 88 тысяч. Дорестайлинговая Vesta с вариатором — 2 млн рублей, Niva Travel — 1 млн 900 тыс.

При этом Кадаков считает, что машины из первой партии Vesta NG разойдутся быстро — сыграет эффект новизны. Того же мнения придерживается автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Vesta — единственный современный продукт «АвтоВАЗа». Это был основной продукт и в некоторые месяцы продавался лучше, чем «Гранта», несмотря на то что был дороже. На одной «Гранте» и классической «Ниве» далеко не уедешь.

Когда сделают больше автомобилей

По данным неофициального паблика Волжского автозавода Avtograd News, в Ижевске из запаса комплектующих соберут еще 240 машин, а потом будет взята пауза. Возобновление полноценного производства «АвтоВАЗ» планирует в I квартале 2023 года.

Эксперты допускают, что сроки запуска могут быть сдвинуты. В первую очередь из-за проблем с поставками комплектующих: Vesta довольно серьезно зависит от импортных деталей, и работа по их замещению уже ведется. В частности, завод «Полиуретандеталь» из Балаково Саратовской области получил патент на особо прочную прокладку поддона двигателя. Он уже освоил более тысячи изделий для российского автопрома.

Куда сложнее ситуация с электроникой. Ранее вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов заявил, что процесс замещения импортной электроники для «Весты» займет два года.

«Есть вопрос в доставке комплектующих и в получении, [это] электроника. Это на самом деле на ближайшие два года то, что должно точно начать производиться в России, вот эти комплектующие», — цитирует слова Сунцова ТАСС.

«Весту» готовят к переезду

Сроки также могут быть сорваны из-за планируемого переноса производства «Весты» из Ижевска в Тольятти. Предположительно, прежнюю площадку хотели загрузить электрическим Largus, однако против этого выступил коллектив «Lada Ижевск».

«С человеческой точки зрения этот крик души можно понять, но с точки зрения производства все занимаются оптимизацией, и «Веста» не исключение. Если снижать себестоимость и не гонять в Ижевск кузова, моторы и коробки. Нужно понимать, какой объем предстоит. Прессы не потащат, но формы перевезут, это несложно. Самое сложное — разместить грамотно сварочные. А на каком конвейере с готового, уже окрашенного кузова собирать автомобиль, разницы нет. Если начнут переносить производство завтра, это одна история. Если произойдет вмешательство сверху и история затянется — другая», — отметил Максим Кадаков.

Ранее паблик Avtograd News сообщил, что отмена командировок сотрудников «АвтоВАЗа» в Ижевск связана с заморозкой переноса производства.

Превратят в кроссовер

По словам Кадакова, перенос «Весты» в Тольятти позволит обеспечить темп сборки вдвое выше ижевского. Это важно, так как есть планы создать на ее платформе кроссовер.

«После утверждения новой стратегии «АвтоВАЗа» мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления — раскрою небольшими мазками секреты — будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей. Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер», — рассказал «РИА Новости» президент компании Максим Соколов.