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Lada Vesta NG: первые машины поступили в продажу

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Фото: Global Look Press/Thomas Körbel
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Рестайлинговые «Весты» стали появляться у дилеров, и уже известны цены. Речь идет об ограниченной партии машин, полноценное производство должно стартовать только в следующем году. Эксперты говорят, что на сроки запуска влияет возможный перенос модели из Ижевска в Тольятти. Сколько стоит Vesta NG и когда она появится в широкой продаже — выясняли «Известия».

По паре штук на автосалон

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Рестайлинговую Vesta NG (New Generation, «новое поколение») показали еще 22 февраля, но первая партия машин добралась до дилеров только сейчас. Как рассказал представитель «АвтоВАЗа», речь о 800 машинах, произведенных «до нарушения логистических цепочек и кризиса» компонентов. До сих пор собранные машины пылились на складах, и теперь решено отправить их в продажу, причем трем сотням официальных дилеров достанется буквально по две-три машины.

«Я заезжал к дилерам в пятницу, они даже в системе не видят машину и не смогли сказать о цене. Возможно, на сегодня ситуация изменилась. Я так понимаю, что она у разных дилеров отличается, так как невозможно одновременно доставить все машины», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Некоторые дилеры уже выкладывают в Сеть видео с новинкой, а посетители шоурумов, лично познакомившиеся с Vesta NG, хвалят новый «большой и легкий» ключ-брелок, отключаемый кнопкой задний парктроник, мягкие накладки на подлокотники дверей.

А планшет будет?

Напомним, что в «Весте» NG порядка 600 новых деталей, при этом набор силовых агрегатов и трансмиссий остался прежним. Автомобиль получил изменения внешности и интерьера, а также новые опции вроде светодиодных фар и фонарей, системы мониторинга слепых зон и большого вертикального планшета мультимедийной системы. Впрочем, машины в распоряжении дилеров получат более простую мультимедийную систему с семидюймовым экраном, встроенным в панель. Топ-версии с планшетами, пишет «Авторевю», пойдут в корпоративный парк.

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Светодиодные фонари и бесключевой доступ с функцией дистанционного запуска есть уже в базовом оснащении. В средней версии есть круиз-контроль и водительское сиденье с регулировкой высоты и поясничного подпора, а обогрев ветрового стекла с расширенной площадью доступен в качестве опции.

Комплектацию Luxe отличает кожаный руль с обогревом, задние парковочные датчики, камера заднего вида и климат-контроль, как у кроссоверов Renault. В качестве дополнительных опций названы задние сиденья с обогревом и подлокотником, черная обивка потолка и двухцветный окрас кузова. Версии Cross получат переключатель Ride Select, позволяющий выбирать внедорожный или спортивный режим движения.


Цены названы

По данным сообщества «Новая Lada Тольятти», рекомендованная цена на седан в комплектации Luxe с мотором 1,6 (106 л.с.) и «механикой» — 1,63 млн рублей. Универсал с вариатором и 113-сильным мотором стоит 1,815 млн рублей. Пресс-служба «АвтоВАЗа» цены не комментирует и советует спрашивать их у дилеров.

Продавцы за бесценок машины не отдадут и навесят на них допы, уверен Максим Кадаков.

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— Сейчас у дилеров есть абсолютно все машины в продаже, из за того что цены на них бешеные. Голую «Гранту» мне обещали за 800 отдать; самая дорогая с кондиционером, ABS и подушками безопасности стоит 1 млн 88 тысяч. Дорестайлинговая Vesta с вариатором — 2 млн рублей, Niva Travel — 1 млн 900 тыс.

При этом Кадаков считает, что машины из первой партии Vesta NG разойдутся быстро — сыграет эффект новизны. Того же мнения придерживается автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Vesta — единственный современный продукт «АвтоВАЗа». Это был основной продукт и в некоторые месяцы продавался лучше, чем «Гранта», несмотря на то что был дороже. На одной «Гранте» и классической «Ниве» далеко не уедешь.

Когда сделают больше автомобилей

По данным неофициального паблика Волжского автозавода Avtograd News, в Ижевске из запаса комплектующих соберут еще 240 машин, а потом будет взята пауза. Возобновление полноценного производства «АвтоВАЗ» планирует в I квартале 2023 года.

Эксперты допускают, что сроки запуска могут быть сдвинуты. В первую очередь из-за проблем с поставками комплектующих: Vesta довольно серьезно зависит от импортных деталей, и работа по их замещению уже ведется. В частности, завод «Полиуретандеталь» из Балаково Саратовской области получил патент на особо прочную прокладку поддона двигателя. Он уже освоил более тысячи изделий для российского автопрома.

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Куда сложнее ситуация с электроникой. Ранее вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов заявил, что процесс замещения импортной электроники для «Весты» займет два года.

«Есть вопрос в доставке комплектующих и в получении, [это] электроника. Это на самом деле на ближайшие два года то, что должно точно начать производиться в России, вот эти комплектующие», — цитирует слова Сунцова ТАСС.

«Весту» готовят к переезду

Сроки также могут быть сорваны из-за планируемого переноса производства «Весты» из Ижевска в Тольятти. Предположительно, прежнюю площадку хотели загрузить электрическим Largus, однако против этого выступил коллектив «Lada Ижевск».

«С человеческой точки зрения этот крик души можно понять, но с точки зрения производства все занимаются оптимизацией, и «Веста» не исключение. Если снижать себестоимость и не гонять в Ижевск кузова, моторы и коробки. Нужно понимать, какой объем предстоит. Прессы не потащат, но формы перевезут, это несложно. Самое сложное — разместить грамотно сварочные. А на каком конвейере с готового, уже окрашенного кузова собирать автомобиль, разницы нет. Если начнут переносить производство завтра, это одна история. Если произойдет вмешательство сверху и история затянется — другая», — отметил Максим Кадаков.

Ранее паблик Avtograd News сообщил, что отмена командировок сотрудников «АвтоВАЗа» в Ижевск связана с заморозкой переноса производства.

Превратят в кроссовер

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По словам Кадакова, перенос «Весты» в Тольятти позволит обеспечить темп сборки вдвое выше ижевского. Это важно, так как есть планы создать на ее платформе кроссовер.

«После утверждения новой стратегии «АвтоВАЗа» мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления — раскрою небольшими мазками секреты — будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей. Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер», — рассказал «РИА Новости» президент компании Максим Соколов.

Максим Кадаков считает, что сделать кроссовер из «Весты» вполне возможно: «У «Весты» и так клиренс кроссоверный, можно его еще увеличить и укоротить свесы. Полного привода, скорее всего, не будет, так как за короткий период его не внедрить. У нас на рынке столько переднеприводных кроссоверов, и ничего — ездят».

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