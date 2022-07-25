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Ничего лишнего: какой стала упрощенная Lada Niva

АВТОВАЗ начал продажи упрощенного внедорожника Lada Niva Legend
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Фото: vk.com/lada
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Дилеры «АвтоВАЗа» начали продавать Lada Niva Legend Classic’22 — самый доступный внедорожник на российском рынке. Автомобиль получил двигатель с более низкими экологическими показателями, лишился подушки безопасности и АBS. Какой оказалась упрощенная «Нива» и каковы ее перспективы, разбирались «Известия».

Что почем

Производство «Нивы» возобновилось на автозаводе в Тольятти еще 13 июля. Теперь «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж версии Niva Legend Classic’22 и озвучил цены на этот автомобиль: за машину просят 796,5 тыс. рублей (без учета стоимости комплекта аксессуаров: ковров салона и багажника, комплекта дефлекторов дверей). На данный момент, это самый доступный новый внедорожник на российском рынке. По сравнению с базовой версией «Нивы», которая выпускалась до остановки конвейера весной этого года, автомобиль стал дешевле почти на 22,5 тыс. рублей. С учетом недавно возобновленной программы льготного автокредитования, покупка Niva Legend Classic обойдется в 647,6 тыс. рублей.

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По словам вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрия Костромина, благодаря государственной программе льготного кредитования, «ценовое предложение на Lada Niva Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей».

— Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе Niva — внедорожника Travel, — подчеркнул он.

По старому рецепту

Lada Niva Legend Classic’22 стала второй после Lada Granta «антикризисной» моделью «АвтоВАЗа», выпущенной с учетом принятых правительством «упрощенных» требований к автомобилям. «Нива», как и «Гранта», после возобновления производства лишилась ABS, системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности, а также системы помощи при экстренном торможении BAS.

В оснащение автомобиля входят гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, 16-дюймовые колеса на штампованных дисках и стальная защита двигателя. Кроме того, на машине выполнена аудиоподготовка: проложена проводка для установки магнитолы и динамиков.

Постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей на Niva Legend Classic’22 по-прежнему доступны.

ABS: мнения разделились

Наиболее значимой потерей в оснащении «Нивы» опрошенные «Известиями» эксперты называют вынужденный отказ от оборудования машины системой ABS. Однако их мнения, насчет того, насколько критична такая мера, разделились. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто не видит в этом ничего страшного. По его мнению, для большинства потребителей Lada Niva Legend отсутствие ABS не является принципиальным.

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— Автомобиль создавался во времена, когда не существовало даже понятия ABS, и возврат к прежним стандартам обошелся малой кровью. «Нива» выпускается уже 45 лет, а эта система в качестве базового оборудования появилась только семь лет назад, — заявил он «Известиям».

Он подчеркнул, что потеря ABS не сказалась на внедорожных способностях автомобиля: возможности «Нивы» на пересеченной местности остались нетронутыми.

Иной точки зрения придерживается главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что владельцы Niva Legend будут ездить не только по бездорожью, но и по обычным дорогам. Здесь антиблокировочная система на машине необходима, считает он.

— Колесная база у «Нивы» короткая, машина вертлявая. На мой взгляд, на дорогах общего пользования ABS нужна, — уверен Кадаков.

С ним согласен руководитель казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов. Основаная задача системы ABS — обеспечить управляемость автомобиля на скользком покрытии и не дать колесам пойти юзом при резком торможении. За то время, что на нашем рынке продавались автомобили с современными электронными системами, многие водители разучились ездить без них, отметил он.

— Те, кто помоложе, чаще всего вообще не знают, как правильно тормозить на автомобиле без ABS, и что такое прерывистое торможение. Автомобилисты постарше, в теории о таких принципах знают, но, как правило, уже потеряли эти специфические навыки управления машиной, — заявил «Известиям» инструктор контраварийной подготовки водителей.

Без ГЛОНАСС и подушки

Менее болезненным специалисты считают вынужденный отказ от оснащения Niva Legend Classic’22 системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и подушкой безопасности. По словам Максима Кадакова, они связаны между собой.

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— Эта странная подушка появилась два года назад. Правила сертификации требовали наличие хотя бы одной подушки, любой. В результате появилась боковая — самая дешевая и простая. Интегрировать ее было гораздо проще, чем «вшивать» фронтальную в руль. Конечно, на безопасность она впрямую не влияла, разве что при боковом ударе. С ее отсутствием мы ничего и не потеряем: само по себе наличие подушки безопасности вообще ни о чем не говорит, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Что касается системы ЭРА-ГЛОНАСС, то она активируется при срабатывании датчика раскрытия подушки безопасности, отметил он. Когда появятся соответствующие блоки, то эта система сможет работать без использования данных с этого датчика, подчеркнул Кадаков.

ЭРА-ГЛОНАСС — система важная и нужная, убежден Игорь Моржаретто, но пока что она бесперебойно работает только в европейской части России.

— На сегодняшний день она хорошо работает в европейской части страны. Однако на востоке, насколько я знаю, с ней есть определенные проблемы, — рассказал он «Известиям».

Простые формальности

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Как и в случае с упрощенной Lada Granta, при оформлении Niva Legend Classic’22 дилера дают покупателям подписать два документа. В первом клиент соглашается посетить дилерский центр для установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, когда необходимые блики в нужном количестве появятся в наличии. Вторым, он предупреждается о том, что «осуществление прав владения, пользования, распоряжения автомобилем возможно только на территории РФ. На территории других государств-членов Евразийского экономического союза такое право «может быть разрешено исключительно законодательством таких государств». Это предусмотрено решением (6) Совета Евразийской экономической комиссии.

Однако эти документы — обычная формальность, считает Игорь Моржератто. Если клиент не приедет на бесплатную установку ЭРА-ГЛОНАСС, то какие-то санкции ему не грозят: снять машину с гарантии по этой причине дилер не вправе, подчеркнул он. Съездить на упрощенной «Гранте» или «Ниве» в другие страны проблем также не возникнет, уверен он.

— Все международные договоры, которые заключала Россия, не предусматривают ограничений въезда автомобилей по экологическому классу и при отсутствии каких-то систем безопасности. Единственное, что запрещено — это продать такой автомобиль за рубежом. А ездить — пожалуйста: хоть на карбюраторных «Жигулях», хоть на «упрощенных» Lada, — заявил Игорь Моржаретто.

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