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АвтоВАЗ приступил к выпуску LADA Niva Legend

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Фото: avtovaz.ru
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АвтоВАЗ приступил к выпуску LADA Niva Legend. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба компании.

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Первой станет версия Classic’22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

«Возобновление производства второй модели LADA и запуск еще одной линии конвейера в текущих сложных условиях — это настоящая победа всей команды АвтоВАЗа. Уже на этой неделе в дилерские центры снова начнут поставляться доступные и самые популярные российские внедорожники Niva Legend в специальной комплектации, стоимость которой будет снижена», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он выразил уверенность в том, что автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом.

Также Соколов добавил, что компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда LADA, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран.

Днем ранее неофициальный паблик компании Avtograd news сообщил, что АвтоВАЗ пока будет изготавливать 200 кузовов в сутки (160 в первую смену и 40 во вторую). Непосредственно сборка автомобилей будет осуществляться в дневную смену продолжительностью восемь часов. По информации ресурса, автомобиль Niva Legend производится в упрощенном варианте — без АBS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности.

О том, что на АвтоВАЗе стартовала подготовка к перезапуску линии сборки Niva, компания сообщила 7 июля. В тот же день началась сварка первых кузовов.

23 июня стало известно, что АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные Niva. В пробную партию вошли 26 автомобилей: 13 — Niva Legend и 13 — Niva Travel. Отмечалось, что начало массового производства упрощенной версии NIVA Legend запланировано на июль.

LADA Niva Legend — советский и российский автомобиль повышенной проходимости, внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. В январе из-за нехватки электронных компонентов выпуск автомобилей LADA Niva Legend был приостановлен на неопределенный срок.

29 марта сообщалось, что за 45 лет производства на АвтоВАЗе внедорожника Niva было изготовлено почти 2,5 млн автомобилей, из которых 700 тыс. было поставлено на экспорт более чем в 100 стран.

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