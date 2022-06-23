АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы». Информацию об этом опубликовали в сообществе Avtograd news «ВКонтакте».

Отмечается, что пробная партия была собрана в среду, 22 июня. В нее вошли 26 автомобилей: 13 — NIVA Legend, 13 — NIVA Travel.

«Ранее сборка велась в тестовом режиме в единичных экземплярах», — уточняется в сообщении.

Кроме того, на новые машины установили ремни безопасности от отечественного производителя.

«Начало массового производства упрощенной версии NIVA Legend запланировано на июль текущего года, NIVA Travel — на август», — говорится в публикации ВК.

Внедорожник неоднократно модернизировался: появлялись новые системы безопасности и комфорта, шасси было переработано для повышения управляемости в современных условиях движения.

29 марта сообщалось, что за 45 лет производства на АвтоВАЗе внедорожника «Нива» было изготовлено почти 2,5 млн автомобилей, из которых 700 тыс. было поставлено на экспорт более чем в 100 стран.