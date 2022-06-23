Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с марта
Экономика
В Минфине назвали санкции против России финансовой ядерной бомбой
Спорт
Американская синхронистка едва не утонула во время выступления на ЧМ в Венгрии
Экономика
Ростовские выпускники-отличники получат ипотеку под 1%
Мир
Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира
Мир
Россияне смогут получить украинские визы в восьми городах
Мир
Число погибших из-за наводнений в Индии превысило 100
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы»
Общество
В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Бурбулисом
Экономика
Nike решила полностью уйти из России
Мир
Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду

АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы»

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Самарской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы». Информацию об этом опубликовали в сообществе Avtograd news «ВКонтакте».

Урежьте марш: российский внедорожник лишится пары дверей
АвтоВАЗ планирует прекратить производство пятидверной «Нивы», а трехдверную ждет рестайлинг

Отмечается, что пробная партия была собрана в среду, 22 июня. В нее вошли 26 автомобилей: 13 — NIVA Legend, 13 — NIVA Travel.

«Ранее сборка велась в тестовом режиме в единичных экземплярах», — уточняется в сообщении.

Кроме того, на новые машины установили ремни безопасности от отечественного производителя.

«Начало массового производства упрощенной версии NIVA Legend запланировано на июль текущего года, NIVA Travel — на август», — говорится в публикации ВК.

Внедорожник неоднократно модернизировался: появлялись новые системы безопасности и комфорта, шасси было переработано для повышения управляемости в современных условиях движения.

29 марта сообщалось, что за 45 лет производства на АвтоВАЗе внедорожника «Нива» было изготовлено почти 2,5 млн автомобилей, из которых 700 тыс. было поставлено на экспорт более чем в 100 стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022