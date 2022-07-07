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«АвтоВАЗ» заявил о планах восстановить выпуск Niva Legend со следующей недели

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Фото: LADA
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«АвтоВАЗ» планирует восстановить выпуск LADA Niva Legend с середины следующей недели. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе автопроизводителя журналистам.

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«На «АвтоВАЗе» стартовала подготовка к перезапуску линии [сборки] Niva. Сегодня началась сварка первых кузовов, в начале следующей недели автомобили заполнят окрасочную линию. Выпуск первых товарных Lada Niva Legend запланирован на середину следующей недели», — говорится в сообщении.

23 июня стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать упрощенные Niva. В пробную партию вошли 26 автомобилей: 13 — Niva Legend и 13 — Niva Travel. Отмечалось, что начало массового производства упрощенной версии NIVA Legend запланировано на июль.

LADA Niva Legend — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. В январе из-за нехватки электронных компонентов выпуск автомобилей LADA Niva Legend был приостановлен на неопределенный срок.

29 марта сообщалось, что за 45 лет производства на «АвтоВАЗе» внедорожника Niva было изготовлено почти 2,5 млн автомобилей, из которых 700 тыс. было поставлено на экспорт более чем в 100 стран.

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