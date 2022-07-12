АвтоВАЗ приступил к производству упрощенных Lada Niva Legend

После длительного перерыва 12 июля с третьей нитки главного конвейера АвтоВАЗа начали сходить товарные автомобили Lada Niva Legend 3D, сообщил неофициальный паблик завода Avtograd news.

По информации ресурса, автомобиль Niva Legend производится в упрощенном варианте: без АBS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности.

Avtograd news уточнил, что на предприятии пока будут изготавливать 200 кузовов в сутки (160 в первую смену и 40 во вторую). Непосредственно сборка автомобилей будет осуществляться в дневную смену продолжительностью восемь часов.

Выпуск пятидверной версии внедорожника пока не предусмотрен.

11 июля «Известия» сообщили, что Глава Минтранса РФ заявил о готовности пересесть на «Ладу». Выступая в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», он заявил, что не против рассмотреть одну из моделей Lada в качестве личного автомобиля.