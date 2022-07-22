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«АвтоВАЗ» передаст дилерам новые Lada Vesta NG

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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Автозавод пообещал своим официальным дилерам отгрузить в ближайшее время модернизированный вариант автомобиля Lada Vesta NG. Об этом 22 июля сообщается на странице «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсетях.

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По сведениям ресурса, это будет партия машин, выпущенных до приостановки производства.

Всего дилерам отгрузят около 800 автомобилей Lada Vesta NG во всех вариантах кузова (седан, седан Кросс, SW и SW Cross).

Всего в России насчитывается около 300 официальных дилеров марки Lada.

Машины будут в средних комплектациях (Comfort+ и Luxe).

Отмечается, что дилерским центрам запретили передавать эти машины для тест-драйвов журналистам или блогерам.

Цены на Lada Vesta NG будут объявлены в конце июля 2022 года.

22 июля сообщалось, что в производственном плане «АвтоВАЗа» пока нет упоминания о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. Скорее всего запуск производства этого автомобиля будет перенесен на сентябрь 2022 года.

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