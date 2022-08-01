Перенос выпуска Lada Vesta из Ижевска в Тольятти могут приостановить
Командировки сотрудников АвтоВАЗа на завод «Lada-Ижевск» отменены. Об этом 1 августа сообщил неофициальный паблик завода Avtograd news социальной сети «ВКонтакте».
Паблик сообщил, что отмена командировок сотрудников завода с переносом производства модели Vesta NG в Тольятти связана с заморозкой проекта. Как уточнил ресурс, до особого распоряжения руководства концерна.
«Вероятно, открытое письмо работников ижевского автозавода дошло до адресата», — резюмировал Avtograd news в своем коротком информационном сообщение на эту тему.
29 июля паблик сообщил, что на АвтоВАЗе после длительного перерыва возобновили производство двигателя ВАЗ-21129 мощностью 106 л. с. Этими моторами завод комплектует модели Largus и Vesta.