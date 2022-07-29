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АвтоВАЗ возобновил производство 16-клапанных моторов ВАЗ-21129

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Фото: vk.com/Avtograd news
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На АвтоВАЗе после длительного перерыва возобновили производство двигателя ВАЗ — 21129 мощностью 106 л.с. Об этом 28 июля сообщил неофициальный паблик завода Avtograd news социальной сети «ВКонтакте».

По информации ресурса выпуск моторов пока налажен ограниченной партией. По 300 двигателей выпущено 25 и 27 июля текущего года. Моторами мощностью 106 л.с. АвтоВАЗ комплектует модели Largus и Vesta. При этом Avtograd news уточнил, что 240 автомобилей Vesta NG будут собраны в Ижевске из оставшихся в наличии комплектующих.

28 июля АвтоВАЗ сообщил, что с 15 августа 2022 года отменяет неполную рабочую неделю. Завод будет загружен пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, в две смены. Работа по выпуску модели внедорожника Niva будет выполнятся также пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, в одну смену.

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