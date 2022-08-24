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Новая Lada Granta с подушками безопасности: цена, когда появится

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск LADA Granta с подушками безопасности
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На Ладу «Гранта» возвращаются опции, утерянные из-за антироссийских санкций и логистических проблем. Теперь все машины в базе оснащаются одной подушкой безопасности, а в более дорогих комплектациях — двумя. Как изменилась цена машины и когда ждать моделей с ABS — выяснили «Известия».

Как изменились цены

На «Гранту» вернулась подушка безопасности. Теперь в базовую комплектацию всех машин 2022 модельного года входит водительская, а у более дорогих версий — еще и пассажирская плюс ремни с преднатяжителями.

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Точное оснащение машин «АвтоВАЗ» пока держит в секрете до тех пор, пока не начнется отгрузка дилерам. Ориентировочно это произойдет на следующей неделе. Зато уже сейчас известен стартовый ценник — 753,5 тыс. рублей. Для сравнения, рекомендованный ценник — на выпускавшиеся ранее машины без подушек — 698 тыс. рублей.

В кредит — дешевле

В теории «Гранту» можно приобрести значительно дешевле, воспользовавшись программой льготного кредитования — она распространяется на все автовазовские машины, выпущенные после 1 июня, за исключением «Ларгуса».

Напомним, что госпрограмма позволяет купить новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона. Предложение адресовано семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство.

В этом случае ценник усовершенствованной «Гранты» — 602 800 рублей.

Сложности логистики

Если для владельца «Лады» подушка означает дополнительную безопасность, то для Волжского автозавода — это серьезное достижение.

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«Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления — это настоящая победа всего коллектива „АвтоВАЗа“ и наших партнеров», — заявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Производителя комплектующих в пресс-службе предприятия не называют, однако утверждают, что подушка настройки системы безопасности, а также рулевое колесо аналогичны тем, что ранее применялись на «Гранте».

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков объясняет проблемы поставкой подушек на «АвтоВАЗ» логистическими сложностями.

— «АвтоВАЗ» как большое предприятие не может работать в режиме неопределенности: сегодня есть подушки, завтра нет. Рули под эйрбеги другие, контактный узел в рулевой колонке другой, нужны блоки управления. То есть ты не можешь собирать на конвейере, то такую машину, то сякую. В этой ситуации решили выпускать машины без подушек как временную меру. Как только проблема с ритмичностью поставок решилась, «АвтоВАЗ» вернул подушки на автомобили, — пояснил он.

Когда ждать ABS?

Волжский автозавод возобновил выпуск упрощенных «Грант» в июне, но постепенно расширял оснащение машин. В июле вернулся кондиционер, в начале августа — обогревы сидений, ветрового стекла, парктроник и аудиосистема. После этого машины стали оснащаться системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС с ручным управлением.

Что касается ABS, то быстро оснастить «Гранту» антиблокировочной системой тормозов не получится, считает Максим Кадаков.

— История с ABS была бы простой, если Bosch вернулся и начал поставлять то же самое. В обывательском понимании это просто — вынул одну ABS, воткнул другую и она работает. Вот на «Ларгус» поставили ABS фирмы Trinova, а там с калибровками что-то не то. Потому что пытаются быстрее, так как общественное мнение давит, журналисты давят, рынок давит. На мой взгляд, в течение полугода можно сделать только покупную ABS, испытать, довести до ума под конкретную машину. Для локализации потребуется два года минимум, а с системой стабилизации все еще сложнее, — рассказал «Известиям» эксперт.

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