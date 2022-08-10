«Имидж» и всё: дилеры Renault начали получать запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа»

Российские дилеры Renault начали получать первые оригинальные запчасти. Их теперь поставляет «дочка» «АвтоВАЗа» — компания «Лада-Имидж». Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке, информацию подтвердили в четырех компаниях — дилерах французского бренда. Пока речь идет о небольшом количестве заказов и неполной номенклатуре — на ситуацию влияет не только уход марки из России, но и перебои в логистике. Поэтому компании, надеясь на улучшение ситуации, рассматривают и других поставщиков.

«Имиджевое» решение

Российские дилеры автомобилей Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа» — дистрибьютора запчастей «Лада-Имидж» . Об этом «Известиям» рассказали два менеджера дилеров французской марки в России. Информацию также подтвердили во Fresh Auto, «Автомире», «БН-Моторс» и крупнейшем дилере бренда в РФ — компании «ТрансТехСервис».

— Мы начали получать запчасти Renault через «Лада-Имидж». Речь не про абсолютно всех дилеров бренда в России, ведь все дилеры сами для себя принимают решения, как действовать дальше. Не все дилеры еще подписали договоры с «Лада-Имидж» , — рассказал один из источников.

Он уточнил, что список запчастей неполный : «какие-то есть, каких-то нет». На ситуацию влияет не только уход бренда с российского рынка, но и перебои в логистике, которые начались еще в 2020 году, а также кризис в отрасли полупроводников — электронные компоненты в дефиците.

О том, что «АвтоВАЗ» займется сервисным обслуживанием машин Renault в России после ухода французской марки, стало известно еще 16 мая . Об этом сообщил Минпромторг одновременно с заявлением о передаче активов Renault (доли в «АвтоВАЗе» и собственного завода марки в Москве) институту НАМИ и правительству Москвы. Перезаключение договоров дилеров на обслуживание началось примерно в конце июня , сообщил источник «Известий» в одном из дилеров. Они получили право использовать товарный знак Renault еще три года — до истечения гарантии на новые автомобили.

Ранее экс-президент Ассоциации дилеров Renault в России и бывший исполнительный директор компании «Автопродикс» Эдуард Маркман сообщал, что до 20% номенклатуры запчастей французской марки находятся под санкциями, и их ввоз в Россию заблокирован — ограничения распространяются на всю электронику, коробки передач и двигатели в сборе. Но, по мнению специалиста, эти комплектующие можно будет импортировать с помощью «АвтоВАЗа» .

Детальный анализ

Дилеры уже начали получать небольшие объемы от «Лада-Имидж», в основном это детали для проведения техобслуживания .

«Автомир» сделал первый пробный заказ на прошлой неделе, расходники уже поступили на склад, сообщил «Известиям» представитель дилера.

— Цены в рынке, но слегка дороже, чем по последнему прайсу Renault , — уточнил он.

По словам гендиректора сети салонов Fresh Auto Дениса Мигаля, компания подписала договор на поставку запчастей с «дочкой» «АвтоВАЗа» еще в начале июля, они начали поступать примерно в течение недели после этого.

— На сегодняшний день оформлено небольшое количество заказов, порядка пяти, с доставкой из регионального склада, находящегося в Краснодаре. Примерный срок от заказа до поставки в случае наличия этих деталей у «Лада-Имидж» — от четырех до пяти дней , — сообщил Денис Мигаль.

Поставляют в основном расходники — это различные фильтры и ремни ГРМ , добавил он. Цены в среднем находятся в рыночном диапазоне, но на ГРМ, например, даже на 15% ниже, чем у альтернативных поставщиков, сказал Денис Мигаль.

Не исключено, что состоятся поставки и более сложных агрегатов — двигателей и коробок передач , сказал председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

— Renault говорят, что готовы поставить и двигатели, и коробки передач . Но пока ответов четких нет, однако разговор идет про полную систему поддержки. У нас тоже первые заказы уже сделаны, ожидаем поставки. Правда, список [запчастей] не такой, как ранее, не все позиции есть, не по всем есть ясность. Но большинство есть, — рассказал он.

Сама Renault оформляет такие поставки, конечно, не напрямую, а через третьи компании, например в Турции , уточнил специалист.

В «ТрансТехСервисе» сказали, что речь идет не только о расходниках, но и о кузовных запчастях, крупных узлах автомобилей.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Renault.

Дефицит не отменяется

Уже сейчас дилеры столкнулись с дефицитом некоторых запчастей . Например, есть нехватка топливных, масляных фильтров на дизельные вариации кроссовера Renault Duster, отметил Денис Мигаль. Кроме того, ряд деталей на балансе «Лада-Имидж» пойдет на обслуживание автомобилей Lada, а не Renault .

— В связи с отсутствием оригинального моторного масла Renault при проведении техобслуживания сейчас используем ГСМ ЛЛК (производства «Лукойла». — «Известия») с одобренными Renault допусками, — добавил Денис Мигаль. — Но пока ситуация не очень тревожная: есть накопленные запасы у самого дилера.

В «Автомире» подтвердили, что некоторых запчастей не хватает — тех, что отсутствовали на складе на момент прекращения деятельности Renault в России, а также непересекающихся деталей, то есть тех, что подходят исключительно для моделей Renault.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» не стали комментировать объем и номенклатуру поставок. Там лишь напомнили, что с дилерами Renault продолжается договорная работа, которая должна завершиться в конце лета — начале осени. «Известия» также направили запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Минпромторг.

Альтернативный импорт

Несмотря на получение первых запчастей от «АвтоВАЗа», «Автомир» продолжит пользоваться и услугами альтернативных поставщиков запчастей , сообщили «Известиям» в компании.

— Мы приобретаем запчасти у крупных оптовых компаний нашего региона, — сказали в дилере, не раскрыв их названий. — Альтернативных поставок деталей на рынке становится всё больше, и ввиду отсутствия деталей на центральном складе приходится рассматривать закупки у сторонних поставщиков.

Во Fresh Auto сказали, что не пользуются услугами «серых» каналов поставки.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, дилеры продолжат работать по своим схемам и со своими поставщиками, а не только с «Ладой-Имидж», так как одна компания вряд ли в состоянии обеспечить необходимый объем поставок.

— У крупных оптовых поставщиков каналы аналоговых запчастей налажены годами — в том числе по Renault. Неудивительно, что закупать будут продолжать и у них, — сказал эксперт.

При этом в начале августа Минпромторг исключил продукцию Renault из списка товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. Решение объяснили тем, что обязательства по обслуживанию на себя взял «АвтоВАЗ». Впрочем, вероятно, сделано это было для «подготовки к возврату производителя на российский рынок», возможно, через третьи страны, которые поучаствуют в производственной кооперации, не исключил Сергей Бургазлиев.

Президент Ассоциации дилеров (РОАД) и председатель совета директоров «ТрансТехСервиса» Вячеслав Зубарев считает, что «АвтоВАЗ», взяв на себя обязательства, должен обеспечить запчастями Renault весь рынок. Но в этом процессе, вероятно, не обойдется без перебоев по срокам поставок, предположил он.