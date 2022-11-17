«Москвич» приезжий: какой будет первая модель возрожденной марки

У первой модели возрожденного бренда «Москвич» будут китайские корни, свидетельствуют ОТТС, появившиеся в базе Росстандарта. Кроссовер «Москвич 3» будет доступен в бензиновом и электрическом вариантах. Сколько может стоить такой автомобиль — выясняли «Известия».

Как будет выглядеть новый «Москвич» ?

Как и предполагалось, на столичном автозаводе вместо Renault будут делать китайские автомобили. Судя по заявленным в сертификате характеристикам, «Москвич 3» — копия кроссовера JAC JS4. И отличаться будет разве что шильдиками. При этом изготовителем в ОТТС назван «КамАЗ», который и занимался поиском партнера для московской площадки.

Интересно, что китайский производитель намеревался продавать этим машины самостоятельно и даже поставил некоторое количество дилерам. Однако анонсированная презентация кроссовера была в последний момент отменена. Теперь понятно, почему.

Какие характеристики у нового «Москвича»?

Габариты «Москвич 3» — 4410×1800×1660 мм, при колесной базе 2620 мм. Он чуть короче Haval Jolion и Hyundai Creta, но и немногим длиннее Chery Tiggo 4Pro. В России будут выпускать как бензиновую, так и электрическую версию кроссовера.

Для первой предложат два варианта силовых агрегатов. Базовые машины получат атмосферный мотор 1,6 (109 л.с., 150 Нм) с единственным вариантом трансмиссии — 6-ступенчатой «механикой». Более дорогие варианты получат турбомотор 1,5 (150 л.с., 210 Нм) с механической коробкой передач или вариатором Punch VT3S. Оба двигателя оснащены распределительным впрыском и способны переваривать 92-й бензин. Привод будет в любом случае передним. Шасси «Москвича» обычное для этого сегмента, стойки MсPherson спереди и полузависимая балка без стабилизатора сзади.

Электрический «Москвич 3» тоже переднеприводный, единственный электромотор развивает 68 л.с. Емкость тяговой батареи производства компании Sinoev Technologies — 55 кВт∙ч. Заявленный запас хода — 410 км. Обещают, что время быстрой зарядки займет 45 минут, медленной — 8 часов.

Чем оснащен новый «Москвич»?

Согласно ОТТС, в оснащение машины входит система стабилизации, подушка безопасности водителя, климат-контроль, центральный замок и электрические стеклоподъемники. Дополнительно автомобили можно оснастить подушкой безопасности пассажира, боковыми занавесками, камерой заднего вида, парктроником и круиз-контролем. Диски легкосплавные, 17 или 18 дюймов.

Точные комплектации пока неизвестны, но уже сейчас заметны отличия от оснащения китайского JAC JS4. Например, у китайца в базе кондиционер, а у «Москвича» — климат-контроль. Кроме того, в ОТТС российской машины не заявлена система кругового обзора, подогрев навигация и светодиодные фары и ассистенты водителя — всем этим обещали оснастить топ-версию JS4.

Когда начнется производство?

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что завод «Москвич» начнет работу до конца ноября. Ранее генеральный директор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин озвучивал производственные планы — около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

«В 2023 году мы произведем 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут электрическими. И в 2024 году у нас есть план произвести 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими», — сказал гендиректор.

Не исключено, что на конвейер завода встанут и другие модели китайского производителя, анонсированные на одной из ранних презентаций.

Сколько может стоить новый «Москвич»?

Эксперты считают, что успех нового российского бренда зависит нескольких факторов. В первую очередь — от цены. По словам независимого консультантв по автопрому Сергей Бургазлиева, если машина будет стоить дешевле Haval Jolion процентов на 15%, то у модели есть шансы на успех.

— На большие объемы в первое время я бы не рассчитывал, — говорит Бургазлиев.

Главный редактор «За рулем» Максима Кадаков также считает, что важную роль играет цена машины. В качестве приемлемой цены для новой модели эксперт называет полтора миллиона рублей.

— Я изначально надеялся, что если мы беремся за производство автомобиля, даже китайского, то всё каким-то образом уляжется в удобоваримые деньги... Всё же эта марка воспринимается, как что-то относительно доступное. Теперь у меня есть подозрение, что кроссовер будет стоить от двух миллионов и выше и я не очень понимаю, кому будут продавать машину по такой цене, — отметил он.

Кадаков предположил, что глубокая локализация поможет со временем существенно снизить цену на эту модель. В частности, об этом говорит тот факт, что имеющийся ОТТС на автомобили выдан сроком на один год.

Зачем заводу электромобиль?

Что касается электромобиля, то он интересует завод по причине высокой маржинальности. Кроме того, производителям электромобилей в России на несколько лет вперед предусмотрены госсубсидии, считает Сергей Бургазлиев.

— Пока непонятно, сколько будет стоить электромобиль «Москвич», но если мы возьмем марку Evolute, посчитаем, сколько эти электромобили стоят в Китае, учтем логистику и страховку, а также госсубсидию, то получается прекрасный бизнес, — рассказал он.

Какие еще модели может начать выпускать завод?

Несмотря на то, что автозавод «Москвич» вступает в новую эпоху, наследие французов продолжает добавлять интриги в этот сюжет. В сентябре на встрече руководства с ветеранами АЗЛК демонстрировались «Дастеры» с заклеенными шильдиками. Причем ранее заявлялось, что оснастка для их производства должна была переехать на «АвтоВАЗ».