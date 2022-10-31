Гендиректор завода «Москвич» поделился планами по созданию электромобиля

Генеральный директор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин поделился производственными планами. О будущем предприятия он рассказал в интервью телеканалу «Москва 24» 28 октября.

По словам гендиректора, сейчас большинство рабочих завода находится в вынужденном простое и получает 2/3 зарплаты, а руководство занимается вопросами запуска конвейера, который планируется в кооперации с азиатскими партнерами до конца текущего года.

В планах предприятия — собрать около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

«В 2023 году мы произведем 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут электрическими. И в 2024 году у нас есть план произвести 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими...», — сказал гендиректор.

Пронин отметил, что Москва давно использует новейшие технологии в транспорте.

«У нас есть электросамокаты, электровелосипеды, электробусы. В целом в городе достаточно много компетенций в сфере электротранспорта в целом. И электромобили «Москвич», сделанные в Москве, подходят к этой концепции. В ближайшее время мы хотим создать на территории города такой кластер автокомпонентной базы, которую «Москвич» будет использовать в производстве», — подчеркнул Пронин.

Глава завода также напомнил о ранее заявленных планах о том, что на первом этапе предприятие займется только крупноузловой сборкой при поддержке восточного партнера.

По его словам, для такой сборки будут стараться как можно больше локализовать и устанавливать отечественные компоненты, в том числе изготовленные на предприятиях Москвы.

Гендиректор рассказал, что в настоящее время завод готовится не только к запуску производства, но и ищет дилеров для будущих продаж.

В планы завода входит открыть 40 дилерских центров в 23 крупных городах России.

При отборе потенциальных дилеров «Москвич» руководствуется не только качеством и удобством, но и наличием зарядной инфраструктуры.

«Это обязательное условие, поскольку будущее завода связано только с электротранспортом», — заявил Пронин.

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