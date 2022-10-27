КамАЗ разработает линейку грузовиков на электротяге до 2027 года

Автозавод «КамАЗ» намерен до 2027 года разработать модельный ряд электрических грузовиков, чтобы к 2030 году занять 30% российского рынка грузовых автомобилей на электротяге. Об этом 27 октября рассказал заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ», директор по развитию Ирек Гумеров, сообщила пресс-служба предприятия.

«По части аккумуляторных батарей мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией «Рэнера». Компетенции предприятий «Росатома» всегда вызывают доверие и демонстрируют высокое качество. Уверен, что сотрудничество поможет реализовать планы КамАЗа по развитию российского электротранспорта», — отметил Ирек Гумеров.

Говоря о сотрудничестве с «Рэнера», Гумеров отметил, что к 2025 году оно запустит первую российскую «гигафабрику», завод по производству литийионных батарей. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4 ГВт·ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых батареях, а электросетевой комплекс — в стационарных системах накопления энергии.

26 октября автозавод «Урал» показал первый в своей истории прототип грузовика с гибридной силовой установкой. Она состоит из генератора на базе двигателя, который работает на сжиженном природном газе, тяговых аккумуляторных батареях и электродвигателе. Привод заднего ведущего моста осуществляется от электромотора за счет накопленной в батареях электрической энергии. При отсутствии возможности подключения к электросети для заряда тяговых батарей их можно подзарядить при помощи находящейся на борту генераторной установки. Запас электрической энергии батарей на данном образце хватает на 100 км пути.