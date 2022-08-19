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JAC показала в России новые кроссоверы JS4 и JS6

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Фото: JAC
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Китайская компания JAC показала в России новые кроссоверы JS4 и JS6. Автомобили представили в Сочи в рамках дилерской конференции марки. Об этом 19 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

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Как утверждает издание, наибольший интерес вызвала машина JAC JS6, так как это первый показ модели в России «живьем», правда, точных данных по модели организаторы не сообщили. Известно, что у автомобиля цифровая панель приборов, стиль которой можно менять из меню заложенных вариантов. Кроме того, было объявлено, что обе модели будут предлагаться только с передним приводом.

Точные цены на машины и сроки, когда они официально появятся в автосалонах, в рамках дилерской конференции не называются. Изданию лишь сообщили, что кроссовер JS4 начнут продавать в России раньше, чем более старшую модель JS6.

Примерное появление автомобилей на российском рынке намечено на октябрь-ноябрь 2022 года.

17 августа пресс-служба российского офиса китайской Chery сообщила, что до конца осени текущего года в России появится обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO. Базовую модель будут оснащать бензиновым мотором мощностью 113 л.c. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составит 7,4 л, в городском — 9,3 л.

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