Поставить подножку: китайский кроссовер получил спортверсию
Китайский бренд Exeed старательно изображает премиум-марку, и получается правдоподобно: яркие цвета кузова, аляповатая роскошь внутри, множество опций. Теперь у кроссовера TXL появилась «спортивная» версия — более мощный мотор, выдвижные подножки и модернизированный подогрев сидений. Как едет такой автомобиль — в материале «Известий».
В боевой раскраске
Покупатели в премиуме избалованные — скидки на молодость и китайское происхождение не дадут. То им не хватает подогрева в спинках сидений, то им подавай новые версии. Претензии, кстати, вполне обоснованные. В Китае на них реагируют оперативно и уже до конца года обещают предложить обновки для всего модельного ряда Exeed.
Цвет «галактический серый» новый. На версию Sport Edition также указывают красные суппорты и тонировка задних стекол
Начать решили со среднеразмерного кроссовера TXL. Всё же модель знаковая — первенец китайского премиум-бренда. До сих пор у него под капотом стоял только мотор довольно скромного для такой машины объема — 1,6 л. Современный турбонаддув позволяет снимать более сотни лошадей с литра, но дело не в динамике. В премиуме важна конкуренция, а значит, большие величины. Если уже бренды, не делающие акцента на своей исключительности, предлагают 2 л турбо, то «Иксиду» стоило и подавно.
Появление нового мотора под капотом TXL обставлено с помпой. Топ-версию назвали Sport Edition. Добавили два новых цвета — дымчато-серый и черный с искрой, а чтобы не возникло сомнений в спортивности, суппорты тормозов покрыли красной краской. Плюс догрузили машину практически всем, чем богат Exeed. Это и глухая тонировка задних стекол, и подножки с ядовито-синей подсветкой, выезжающие из-под порогов автоматически при открывании двери, и штатный видеорегистратор.
Теплее, еще теплее
Если внешние отличия двухлитровой версии исключительно цветовые, то внутри изменений чуть больше. Центральная консоль теперь как у флагманского VX: массивный рычаг с хрустальной вставкой вместо короткого тумблера. Он не такой хлипкий, как прежний тумблер, и понятнее в эксплуатации — не требует двойного клика. Вместо тачпада крутилка и пара кнопок для управления мультимедийной системой. Плюс новомодные разъемы USB-C в дополнение к обычным. И, конечно, полноценный обогрев сидений — подушка плюс спинка.
Интерьер новой версии отличается в деталях
О тачпаде вряд ли стоит жалеть, через сенсорный экран общаться с мультимедийной системой удобнее. Ей бы еще более удачную прошивку. Штатная навигация вроде работает, но Apple CarPlay так и не подключился. Возможно, дело в кабеле, а на что списать неисполнительность голосовой помощницы? Она то реагирует на команды, то бездействует.
Дефорсаж-2
Двухлитровый мотор для нашего рынка дефорсирован до 186 л.с. и 275 Нм, тогда как на местном рынке он выдает впечатляющие 261 л.с. и 400 Нм момента. Сделано это, во-первых, для снижения налогового бремени, во-вторых, ради субординации — флагманский VX должен быть мощнее.
Exeed TXL с мотором 2,0 и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд. Средний расход — 8,7 л 95-го бензина на 100 км
Роботизированная трансмиссия отличается от версии с двигателем 1,6 л. И если та изо всех сил трудилась, раскручивая мотор, эта ленится и откровенно бережет мокрые сцепления. Спортрежим кардинально ситуацию не меняет. Поэтому разница в разгоне до 100 км/ч между обычным TXL и TXL Sport Edition невелика — менее секунды: 9,0 против 9,8. На впечатления от динамики влияет и невыразительный звук мотора — от машины с двумя широкими патрубками ждешь чего-то особенного.
Прирост момента всё же ощутим — двухлитровая машина без усилий ускоряется с любой передачи. Хотя на старте есть некоторая заминка, дальше набор скорости идет увереннее. По крайней мере обгонять на версии Sport Edition безопаснее. Есть и еще один плюс нового мотора — при активной езде он экономичнее, чем двигатель 1,6, который для поддержания темпа нужно крутить. Об этом можно судить по показаниям борткомпьютера, хотя официальные данные расхода утверждают обратное.
Габариты Exeed TXL: 4780×1885×1730 мм. Колесная база — 2800 мм. Заявленный дорожный просвет — 210 мм
По идее двухлитровой четверке можно без ущерба для ресурса вернуть заводские настройки, но стоит ли? Тормоза здесь такие же, как и у обычного TXL, а с их термостойкостью раньше были проблемы. При замедлении тестовой машины уже ощутимо биение. Красные суппорты на характеристики тормозов, увы, не влияют.
Не переборщить со спортом
Шасси тоже стандартное, но в его настройках как раз менять особо нечего. Оно позволяет без опасений проходить крутые повороты на асфальте и лететь по извилистой грунтовке. И электроника работает корректно, и задняя ось подключается, когда это необходимо. Хороши и штатные шины Continental. Стабильный, послушный автомобиль. Спорта в самый раз. Добавил его в настройки руля — и баланс рушится: усилие из прозрачного легкого становится вязким.
Крупные неровности подвеска TXL не любит, но и делать на них кроссоверу нечего: либо приложишься подножкой о грунт, либо испачкаешь ее.
Хотя поведением дилера, предоставившего тестовую машину, спортивным не назовешь: в нише запаски обнаружилась дополнительная шумка. Впрочем, поездка на такой же машине, но без дилерской самодеятельности продемонстрировала, что старались зря. Разницы особой нет, а если и добавлять где-то шумоизоляцию, то в колесных арках. Но естественно, TXL Sport Edition тише обычного TXL за счет двойных лобового и передних боковых стекол.
TXL 2.0 Sport Edition предпочитает реальному спорту атрибуты роскошной жизни. Ему есть чем удивить, в том числе и ценой — 4,65 млн рублей. Впрочем, опции — это еще не признак премиальности. Возьмем выдвижные подножки — комфорта добавляют, но будут ли они нормально работать зимой? Если автопроизводитель сможет избавить владельца Exeed от беспокойства по этому поводу, то здесь начнется настоящий премиум.