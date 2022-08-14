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Поставить подножку: китайский кроссовер получил спортверсию

Тест-драйв Exeed TXL Sport Edition с новым мотором
Фото: Exeed
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Китайский бренд Exeed старательно изображает премиум-марку, и получается правдоподобно: яркие цвета кузова, аляповатая роскошь внутри, множество опций. Теперь у кроссовера TXL появилась «спортивная» версия — более мощный мотор, выдвижные подножки и модернизированный подогрев сидений. Как едет такой автомобиль — в материале «Известий».

В боевой раскраске

Покупатели в премиуме избалованные — скидки на молодость и китайское происхождение не дадут. То им не хватает подогрева в спинках сидений, то им подавай новые версии. Претензии, кстати, вполне обоснованные. В Китае на них реагируют оперативно и уже до конца года обещают предложить обновки для всего модельного ряда Exeed.

Поставить подножку
Цвет «Галактический серый» — новый. На версию Sport Edition также указывают красные суппорты и тонировка задних стекол

Цвет «галактический серый» новый. На версию Sport Edition также указывают красные суппорты и тонировка задних стекол

Фото: Exeed

Начать решили со среднеразмерного кроссовера TXL. Всё же модель знаковая — первенец китайского премиум-бренда. До сих пор у него под капотом стоял только мотор довольно скромного для такой машины объема — 1,6 л. Современный турбонаддув позволяет снимать более сотни лошадей с литра, но дело не в динамике. В премиуме важна конкуренция, а значит, большие величины. Если уже бренды, не делающие акцента на своей исключительности, предлагают 2 л турбо, то «Иксиду» стоило и подавно.

TXL 2
Селектор «робота» — как на флагманском Exeed VX
Селектор «робота» как на флагманском Exeed VX
Фото: Exeed
TXL 2
Водительскому креслу не хватает регулировки наклона подушки
Водительскому креслу не хватает регулировки наклона подушки
Фото: Exeed
TXL 2
Теперь подогреваются не только подушки, но и спинки сидений
Теперь подогреваются не только подушки, но и спинки сидений
Фото: Exeed
TXL 2
Места на втором ряду с запасом
Места на втором ряду с запасом
Фото: Exeed
TXL 2
Максимальный объем багажника при сложенных спинках — около 2000 литров. В подполье прячется полноразмерная запаска
Максимальный объем багажника при сложенных спинках — около 2000 л. В подполье прячется полноразмерная запаска
Фото: Exeed
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Тест-драйв нового Haval Dargo

Появление нового мотора под капотом TXL обставлено с помпой. Топ-версию назвали Sport Edition. Добавили два новых цвета — дымчато-серый и черный с искрой, а чтобы не возникло сомнений в спортивности, суппорты тормозов покрыли красной краской. Плюс догрузили машину практически всем, чем богат Exeed. Это и глухая тонировка задних стекол, и подножки с ядовито-синей подсветкой, выезжающие из-под порогов автоматически при открывании двери, и штатный видеорегистратор.

Теплее, еще теплее

Если внешние отличия двухлитровой версии исключительно цветовые, то внутри изменений чуть больше. Центральная консоль теперь как у флагманского VX: массивный рычаг с хрустальной вставкой вместо короткого тумблера. Он не такой хлипкий, как прежний тумблер, и понятнее в эксплуатации — не требует двойного клика. Вместо тачпада крутилка и пара кнопок для управления мультимедийной системой. Плюс новомодные разъемы USB-C в дополнение к обычным. И, конечно, полноценный обогрев сидений — подушка плюс спинка.

Поставить подножку
Интерьер новой версии отличается в деталях

Интерьер новой версии отличается в деталях

Фото: Exeed

О тачпаде вряд ли стоит жалеть, через сенсорный экран общаться с мультимедийной системой удобнее. Ей бы еще более удачную прошивку. Штатная навигация вроде работает, но Apple CarPlay так и не подключился. Возможно, дело в кабеле, а на что списать неисполнительность голосовой помощницы? Она то реагирует на команды, то бездействует.

Дефорсаж-2

Двухлитровый мотор для нашего рынка дефорсирован до 186 л.с. и 275 Нм, тогда как на местном рынке он выдает впечатляющие 261 л.с. и 400 Нм момента. Сделано это, во-первых, для снижения налогового бремени, во-вторых, ради субординации — флагманский VX должен быть мощнее.

Поставить подножку
Exeed TXL с мотором 2.0 и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд. Максимальная скорость — Средний расход — 8,7 л 95-го бензина на 100 км

Exeed TXL с мотором 2,0 и 7-ступенчатым «роботом» разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд. Средний расход — 8,7 л 95-го бензина на 100 км

Фото: ​Exeed ​
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Роботизированная трансмиссия отличается от версии с двигателем 1,6 л. И если та изо всех сил трудилась, раскручивая мотор, эта ленится и откровенно бережет мокрые сцепления. Спортрежим кардинально ситуацию не меняет. Поэтому разница в разгоне до 100 км/ч между обычным TXL и TXL Sport Edition невелика — менее секунды: 9,0 против 9,8. На впечатления от динамики влияет и невыразительный звук мотора — от машины с двумя широкими патрубками ждешь чего-то особенного.

Прирост момента всё же ощутим — двухлитровая машина без усилий ускоряется с любой передачи. Хотя на старте есть некоторая заминка, дальше набор скорости идет увереннее. По крайней мере обгонять на версии Sport Edition безопаснее. Есть и еще один плюс нового мотора — при активной езде он экономичнее, чем двигатель 1,6, который для поддержания темпа нужно крутить. Об этом можно судить по показаниям борткомпьютера, хотя официальные данные расхода утверждают обратное.

Поставить подножку
Габариты Exeed TXL: 4780×1885×1730 мм. Колесная база — 2800 мм. Заявленный дорожный просвет — 210 мм

Габариты Exeed TXL: 4780×1885×1730 мм. Колесная база — 2800 мм. Заявленный дорожный просвет — 210 мм

Фото: Exeed
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По идее двухлитровой четверке можно без ущерба для ресурса вернуть заводские настройки, но стоит ли? Тормоза здесь такие же, как и у обычного TXL, а с их термостойкостью раньше были проблемы. При замедлении тестовой машины уже ощутимо биение. Красные суппорты на характеристики тормозов, увы, не влияют.

Не переборщить со спортом

Шасси тоже стандартное, но в его настройках как раз менять особо нечего. Оно позволяет без опасений проходить крутые повороты на асфальте и лететь по извилистой грунтовке. И электроника работает корректно, и задняя ось подключается, когда это необходимо. Хороши и штатные шины Continental. Стабильный, послушный автомобиль. Спорта в самый раз. Добавил его в настройки руля — и баланс рушится: усилие из прозрачного легкого становится вязким.

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Крупные неровности подвеска TXL не любит, но и делать на них кроссоверу нечего: либо приложишься подножкой о грунт, либо испачкаешь ее.

Хотя поведением дилера, предоставившего тестовую машину, спортивным не назовешь: в нише запаски обнаружилась дополнительная шумка. Впрочем, поездка на такой же машине, но без дилерской самодеятельности продемонстрировала, что старались зря. Разницы особой нет, а если и добавлять где-то шумоизоляцию, то в колесных арках. Но естественно, TXL Sport Edition тише обычного TXL за счет двойных лобового и передних боковых стекол.

TXL 2.0 Sport Edition предпочитает реальному спорту атрибуты роскошной жизни. Ему есть чем удивить, в том числе и ценой — 4,65 млн рублей. Впрочем, опции — это еще не признак премиальности. Возьмем выдвижные подножки — комфорта добавляют, но будут ли они нормально работать зимой? Если автопроизводитель сможет избавить владельца Exeed от беспокойства по этому поводу, то здесь начнется настоящий премиум.

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