Властвовать собой: люксовому внедорожнику добавили талантов

У нового Lexus LX есть все шансы победить в конкурсе на самую внушительную решетку радиатора. Но сможет ли он сократить отставание от конкурентов, учитывая, что по-прежнему построен на той же рамной платформе, что и Toyota Land Cruiser? Впрочем, у LX стало больше отличий от собрата. О них — в материале «Известий».

Атрибуты власти

Первый Lexus LX, представленный 25 лет назад, отличался от Toyota Land Cruiser незначительно — салон роскошнее, подвеска мягче. Со временем дистанция между внедорожниками увеличивалась. С каждым поколением родственных черт в облике машин всё меньше. Новый TLC 300 в профиль подчеркнуто квадратный и утилитарный, даже в так называемой дорожной версии 70th Anniversary. А вот силуэт нового LX более сложный. У задней двери появился заметный наклон, корма зрительно задрана вверх, а передняя часть заострена подобно клинку. Большие 22-дюймовые колеса заполняют просторные арки.

Lexus LX Колесная база нового LX осталась без: 2 850 мм. Габаритная ширина стала больше на 10 мм (1 990 мм), а габаритная высота автомобиля уменьшилась на 19 мм (до 1 849 мм) Фото: Lexus

Lexus производит впечатление более динамичного автомобиля и одновременно более статусного. Если TLC — помощник, пусть и на все руки, то LX — однозначно босс. Чистая власть, пропущенная через змеевик, заменяющий внедорожнику решетку радиатора, сияет на гранях кузова. Облик вполне узнаваемый, но набросан более скупыми и выверенными линиями. Названия версий, как у «Мерседеса»: бензиновый внедорожник получил индекс 600, а дизельный — 500.

Диета для набора веса

Технически оба автомобиля максимально унифицированы, иначе Toyota не была бы собой. Раму и силовую структуру под кузовом не разглядеть, зато хорошо заметно, что у LX и «трехсотки» одинаковые двери, как и наклон передней стойки. И всё же Lexus отличается от «Крузера» в техническом плане. Это касается нюансов вроде более толстых рычагов в подвеске под более крупные 22-дюймовых колеса и прошивки «автомата». Об этом рассказал Евгений Стрельников, отвечающий за развитие модельного ряда «Тойота Мотор СНГ».

Lexus LX Внешне версия VIP с четырехместным салоном не отличается от обычной Фото: Lexus

То же и с оснащением. LX при смене поколения так же, как и Land Cruiser, сел на диету, сбросив 200 кг. У него тоже выполненная по новой технологии более легкая и прочная рама, алюминиевые панели кузова, включая крышу. На сэкономленные килограммы внедорожник дооснастили. Тут и гидропневмоподвеска, и раздельные задние кресла для версии VIP. В итоге снаряженная масса бензинового LX600 в зависимости от комплектации достигла 2600– 2755 кг, а дизельного LX500 — от 2655 до 2770 килограммов. Судя по таблицам характеристик, он тяжелее и TLC300, и LX предыдущего поколения.

Прощай, джойстик

Марка Lexus в последнее время сочетала смелые дизайнерские эксперименты и консерватизм. С LX, похоже, наметился перелом, который хорошо заметен внутри. С центральной консоли исчезла прорезь под компакт-диск. Плачьте меломаны, решившие насладиться аудиосистемой Mark Levinson с еще большим количеством колонок.

Нет больше и стрелочных часов, а с центрального тоннеля убрали неудобный джойстик мультимедийной системы. Управление мультимедиа теперь сенсорное, а под большим тачскрином расположили другой, поменьше. Он отображает информацию об автомобиле и дает доступ к управлению различными системами, отчего меню несколько перегружено.

Идя в ногу со временем, Lexus не забывает и о своей традиционной аудитории, поэтому большинство физических клавиш сохранены и дублируют сенсорные. Воздушные потоки кроме как через тачскрин не изменить, но так глубоко забираться нет особо нужды. Есть эффективный «климат-консьерж», который управляет и кондиционированием, и подогревом с вентиляцией.

Lexus LX Дизайн интерьера полностью изменился. Доступны несколько вариантов цветов отделки Фото: Lexus

У этого микса старого и нового есть очевидные преимущества. Нужно зарядить телефон? Тут и классический USB, и USB-C, и автомобильная розетка, и беспроводная индукционная зарядка. Мощные светодиодные фары с технологией Blade Scan снабжены омывателями, что для российской зимы очевидный плюс.

Посадка за рулем плотная, по сравнению с автомобилем предыдущего поколения более удобная. У кресла удачные профиль и регулировки длины подушки и высоты поясничного подпора. Вообще, c точки зрения эргономики LX выигрывает как у внедорожника предыдущего поколения, так и у TLС 300. Порядка больше, а громоздкой «мебели» меньше. Кнопки обнаруживаются там, где их рассчитываешь найти. Разве что поначалу пытаешься регулировать то громкость, то температуру крупными ручками, которые на самом деле отвечают за ездовые режимы и полный привод.

Неравенство среди пассажиров

На втором ряду без изменений — продольной регулировки нет, подушка низковата. Всё, как в TLC 300, но с одним исключением. Новый LX доступен в версии VIP, четырехместной с раздельными капитанскими креслами. И хотя кресла с виду одинаковые, снабжены электроприводом и массажем, персональными экранами, настоящий VIP по азиатской традиции справа. Только правый пассажир может отодвинуть переднее кресло вперед по максимуму, опустить специальную подножку и расположиться с комфортом полулежа. Итого более метра запаса для ног и возможность откинуть спинку на 48 градусов. Дополнительные решетки направляют в лицо рассеянный поток воздуха.

Неравенство между пассажирами доходит до смешного: шторка, закрывающая окошко в багажном отсеке, есть только справа. Левый пассажир не может видеть, что происходит на дисплее у правого, а правый, наоборот, может.

Это не единственная странность VIP-версии. Например, в массивную центральную консоль встроены различные отсеки непонятного назначения, но бокс-холодильник разместили между передних сидений — попробуй до него дотянись. Наконец, капитанские кресла размещены высоковато в сравнении с лимузином, ниже их опустить мешают колесные арки. Поэтому на серпантинах или проселке ощутима болтанка.

Чувство руля

Не случайно премьеру Lexus LX устроили в Грузии, где предостаточно спусков и подъемов разной крутизны, множество сложных поворотов и хватает бездорожья. Уже Land Cruiser дал почувствовать преимущества новой платформы с более низким центром тяжести, иным расположением задних амортизаторов и сдвинутым назад силовым агрегатом. У LX стала шире колея, а гидропневмоподвеска в стандартном режиме держит меньший клиренс (202 мм), что также благоприятно сказывается на управляемости на асфальтовой дороге. Адаптивная подвеска регулирует и уровень демпфирования — чем выше скорость, тем жестче. Она довольно успешно гасит продольную раскачку при ускорении и торможении, дрожание больших колес, борется с кренами в поворотах.

Lexus LX Новый LX сохранил угол въезда 26°, угол съезда 25° и угол продольной проходимости 26° Фото: Lexus

Да, новый LX поехал лучше прежнего и лучше, чем 300-й «Крузер», как в версии с адаптивными амортизаторами, так и с хитрой системой E-KDSS. Усилитель руля здесь не гидравлический, а электрический, что позволило решить сразу несколько задач. При маневрировании на малых скоростях руль вращается легко, а с ростом скорости тяжелеет. На бездорожье на него приходится меньше вибраций, а на дороге LX умеет подруливать согласно разметке, держась по центру полосы. Еще одна решенная задача — лучшее чувство руля. На серпантинах LX едет туда, куда ты прицелился, а не куда получится.

Автомобили на тесте были предсерийные, с неравномерными кузовными зазорами. И вполне возможно, что у серийных внедорожников не будет такой разницы в настройках. Одно понятно: характер большого и тяжелого внедорожника по-прежнему грубоват. С одной стороны, это минус в сравнении с конкурентами. С другой, это вселяет уверенность, что автомобиль не развалится на части, прослужит долго и будет впоследствии выгодно перепродан.

Дизельный реванш

Дизельный вариант берет уверенный реванш после неоднозначного LX450d. Прежний мотор V8 был слишком шумным и тряским, что не нравилось клиентам марки, привыкшим к тихим и плавным автомобилям. Новый турбодизель V6 (299 л. с.) достаточно тих, не досаждает вибрациями, а прошивка «автомата» настроена на плавное движение.

Lexus LX И бензиновый мотор (415 л. с. и 650 Нм) и дизельный (299 л. с. и 700 Нм) оснащаются 10-ступенчатым «автоматом» Фото: Lexus

Вряд ли поклонники марки пожалеют и о сошедшем со сцены атмосфернике V8. Бензиновый турбомотор V6 (415 л. с.) в паре с тем же 10-ступенчатым «автоматом» уже опробован на седане LS и обеспечивает более тяжелому внедорожному флагману приемлемую динамику. Разгон до «сотни» — менее 7 сек.

Тут начинаешь волноваться за тормоза, диаметр дисков не изменился с предыдущего поколения, а их достаточность уже тогда многие ставили под сомнение. После быстрой езды по серпантину они заметно нагрелись, хотя эффективность не утратили. Замедление в обычных режимах понятное — электронная система использует датчик на педали тормоза для расчета требуемого усилия.

Легенда о бездорожье

Гидропневмоподвеску не зря считают оптимальным вариантом для LX — она облегчает посадку, а на бездорожье, наоборот, увеличивает дорожный просвет. Lexus, как и подобает боссу, сам оценивает, как высоко поднять кузов на бездорожье, на 23 или 73 мм. Если же включен пониженный ряд, то клиренс увеличивается уже на 57 или 83 мм. В случае застревания автоматически прибавляется еще 103 мм к стандартной высоте.

Застрять, однако, нужно очень постараться. Внедорожные характеристики — важная часть легенды нового LX. Управление полным приводом и режимами недаром вынесено на самое видное место. В топе здесь целых три блокировки, ходы подвесок увеличились, а внедорожный автопилот позволит даже новичку проехать по дну пересохшей горной реки через внушительные завалы камней. Автомобиль движется сам, а водителю остается лишь рулить по подсказкам инструкторов.

LX стал заложником своего имиджа. Убери раму с неразрезным задним мостом, и сразу начнутся вопросы про выносливость. Оставь всё как есть — и конкуренты уйдут в отрыв. Toyota как будто сама не очень понимает, в какую сторону должен двигаться Lexus, поэтому выбрала компромиссный путь, наделяя внедорожный флагман многочисленными и противоречащими друг другу талантами.