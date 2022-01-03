Прошивка «президента»: что обещает флагман китайского автопрома

Огненное шоу, акробаты, очень много дыма. Премьера кроссовера Exeed VX в грозненском Дворце торжеств была обставлена с размахом. По видеосвязи был вызван британец Дэвид Маткин, участвовавший в разработке китайского флагмана. Бывший главный инженер Jaguar Land Rover заявил: машину тщательно доводили до ума. Тестовые образцы специально гоняли по миллиону километров, пока не развалятся. Стоит ли верить ему на слово — разбирались «Известия».

Что за бренд

Сначала мы путались в брендах китайских смартфонов. Теперь же пытаемся разобраться в обилии автомобильных марок из КНР. И, разумеется, главный вопрос: чья продукция самая качественная и продвинутая.

На каждом автосалоне обязательно появляются новые имена. Большая часть этих марок остается на внутреннем китайском рынке, но что-то попадает и в Россию. Например, созданный всего три года назад Exeed, премиум-бренд марки Chery. К нам он сначала попал как Cheryexeed — вот именно так, слитно. По одной версии, чтобы не возмутилась Kia со своим созвучным XCeed, а по другим, чтобы подчеркнуть принадлежность нового и непонятного бренда. Потому, что Chery теперь ассоциируется не с чудовищным Amulet, а со вполне современными и привлекательными кроссоверами.

Прошивка «президента» Заявленный дорожный просвет: 200 мм, но защита расположена ниже Фото: Exeed

Получилось или нет, но через год Chery отправила Exeed в одиночное плавание со среднеразмерным TXL. Теперь к нему прибавился еще один кроссовер, VX.

Самый-самый

Автомобиль во многом выдающийся. Во-первых, он самый большой среди китайских кроссоверов — 4970 мм, даже рамный внедорожник Haval H9 короче. Во-вторых, он пока самый мощный — 249 л.с. В-третьих, уже базовая версия оснащена полным приводом, что для китайцев пока редкость.

Выглядит кроссовер многообещающе и неуловимо похож на Toyota Land Crusier 300, на американские полноразмерные внедорожники и даже вызывает туманные ассоциации с BMW X7. Впрочем, стиль у VX вполне самобытный, а светодиодные полосы, соединяющие оптику спереди и сзади —добавляют ему узнаваемости. Китайское происхождение выдают разве что аляповатые фары и хромированные украшательства на передней части — вроде спойлера, с помощью которого некоторые автовладельцы защищают кромку капота от камней.

Прошивка «президента» С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,5 секунды. Заявленный расход в городе: 10,5 л и 8,5 л в среднем. В реальных условиях цифры, которые показывет борткомпьютер, выше Фото: Exeed

Корма получилась гармоничнее, хотя 20-дюймовые диски зрительно кажутся намного меньше, чем на самом деле. Виной тому массивный кузов с узкой линией остекления.

С премиума по нитке

Внутри цитат больше — срощенные дисплеи, как у Mercedes, сенсорный блок управления климатом с двумя крутилками, как в Land Rover. Пиктограмма человечка, показывающее направление воздушных потоков, позаимствована у Volvo, в графике приборной панели обнаруживаются мотивы BMW.

Мягкие панели, прострочка всего и вся, причем швы на дверных картах и обивке сидений чертят ромбы, как в премиуме. По краям кресел идут нарядные канты. Селектор автоматической трансмиссии украшен кристаллом. Еще бы вставки под дерево меньше блестели — сошли бы за натуральные. При всей аляповатости интерьера качество сборки и подгонки деталей очень достойное.

К эргономике претензий нет — кнопки и ручки там, где их ожидаешь найти. Разве что расположение колесика громкости аудиосистемы непривычное — на центральном тоннеле у подголовника. Зато оно большое, не затеряется. Единственный и серьезный недостаток — бликующие серебристые кнопки под блоком климат-контроля.

5N0A1755 Базовый размер колес — 19 дюймов, но даже 20-дюймовые кажутся меньше, чем на самом деле Фото: Exeed 5N0A1850 Противотуманки подсвечивают повороты Фото: Exeed 5N0A1870 Светодиодная полоса соединяет фары Фото: Exeed 5N0A1774 На багажной двери есть надпись Chery Фото: Exeed 5N0A1301 Exeed дает только максимальный размер багажника — около 2600 литров Фото: Exeed 5N0A1675 Мотор 2.0 (249 л.с. и 385 Нм) полностью закрыт Фото: Exeed

Центр комфорта

Водительское кресло удобное, разве что высоким водителям подушка покажется коротковатой. Комфортнее всего пассажирам второго ряда, по китайской традиции они самые важные. Запаса для ног и над головами хватает, профиль дивана удачный, наклон спинок регулируется. Есть сенсорный пульт управления климатом и дополнительные воздуховоды в потолке. Для дальней дороги лучше и не придумаешь. Не хватает розеток — USB-разъем здесь только один. Причем сидящим в багажнике пассажирам третьего ряда досталась автомобильная розетка.

Есть на галерке и потолочные воздуховоды, но сиденья компромиссные, как и у большинства подобных кроссоверов. Можно подвинуть пассажиров второго ряда, благо есть куда, и над головами есть запас, но всё равно посадка далека от идеала — и колени задраны вверх, и подушка тонковата. Плюс забраться на третий ряд можно только с одной стороны, через узкую часть дивана.

Правила смартфона

Еще по смартфонам китайцы поняли, что половина успеха — это камера. Вот и система кругового обзора Exeed показывает шикарную картинку. На малой скорости на центральном дисплее еще и появляется 3D-модель кроссовера в пейзаже. Функция не лишняя — машина большая.

Прошивка «президента» Габариты Exeed VX: 4970×1940×1788 мм. Колесная база — 2900 мм Фото: Exeed

Вторая половина успеха — привлечь именитого иностранного партнера. Вот и у Exeed VX на аудиоколонках написано Sony и звук ожидаемо приличный. Только софт китайский и, по-видимому, еще в бета-версии. Мультимедийная система вдруг начинает сыпать иероглифами, а вкладки с управлением передним и задним климатом оказались перепутаны. Прямо во время теста в одну из машин залили обновленную прошивку, и VX стал понимать голосовые команды на русском.

В разработке механической части также принимали участие иностранцы. За двигатель 2.0 (249 л. с.) с наддувом традиционно отвечает AVL, 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями сделан по лицензии Getrag, полный привод — BorgWarner.

Разница и общее

Для доводки всего этого великолепия привлекли Питера Маткина, но кривую прошивку писал явно не он. На одной машине при разгоне заметны силовые подруливания, а значит, муфта не перекидывает момент на заднюю ось. У другой полный привод ощутимо докручивает кроссовер в поворотах, у третьей — «робот» самовольно переключает передачи в ручном режиме. Проблемы не только с софтом, но и с «хардом»: один VX ощутимо пересчитывает стыки и лежачих полицейских, другой, наоборот, округло и упруго проходит неровности. Какими будут товарные VX, пока сказать сложно. Еще и потому, что на тестовых машинах обнаружилась дополнительная шумоизоляция.

5N0A1430 Селектор «робота» украшен кристаллом. Ручка громкости расположена непривычно Фото: Exeed 5N0A1539 Цифровая приборная панель позволяет выбрать несколько вариантов графики... Фото: Exeed 5N0A1538 ... включая классические циферблаты Фото: Exeed 5N0A9997 Продвинутая система кругового обзора выручает при маневрировании Фото: Exeed 5N0A10005 Головное устройсвто поддерживает Apple Carplay и Android Auto Фото: Exeed 5N0A1641 Передние кресла удобны Фото: Exeed 5N0A1459 Блок климата почти полностью сенсорный. Нижний ряд серебристых клавиш бликует на солнце Фото: Exeed 5N0A1451 В списке опций есть адаптивный круиз-контроль Фото: Exeed 5N0A1403 И даже система, предупреждающая о приближающихся велосипедистах или автомобилях при открывании двери Фото: Exeed 5N0A1346 Сзади места с запасом, а диван комфортный. Есть подогрев сидений и свой блок климат-контроля Фото: Exeed 5N0A1605 На галерке есть розетка и дополнительные воздуховоды, но места немного и посадка только справа Фото: Exeed

Есть у всех кроссоверов и общие черты. Настройки педали акселератора и «робота» сделаны так, чтобы продлить ресурс сцеплений. Если топнуть по педали акселератора, то кроссовер сначала медлит, а потом начинает довольно интенсивный разгон. По ощущениям, он честно вписывается в заявленные 8,5 с до «сотни». На горных подъемах машина скисает. Ситуацию спасает спортрежим, в котором реакции на газ острее, «робот» не пытается ехать на повышенных передачах, а усилие на руле не скачет в зависимости от скорости.

Не зря на серпантинах Чечни тестируют автомобили, например, АвтоВАЗ — затычные шпильки, повороты всевозможной крутизны. И Exeed тест вполне проходит — тормоза не выказывают усталости после затяжных спусков, управление пятиметровой махиной не вызывает проблем. Сложности появляются на скользких от глины или заснеженных участках. Дорожные шины-липучки не держат двухтонную машину, а ассистент помощи при спуске эффективно работает до скорости 18 км/ч. Выручает торможение «роботом» в ручном режиме.

Так что, если ехать на VX в путешествие, неплохо будет обзавестись хорошей «обувкой», с шипами. Но далеко съезжать с асфальта всё равно не стоит, несмотря на наличие полного привода. Специальных внедорожных режимов у VX нет, а по умолчанию он настроен для движения по ровной дороге.

Прошивка «президента» Интерьер выглядит вполне премиально Фото: Exeed

Китайский кандидат

President — так называется топ-версия Exeed VX. Чтобы избиратель проголосовал за китайского кандидата в следующий раз, одной лишь гарантии на семь лет или 200 тыс. км, недостаточно. Нужна более понятная программа, то есть прошивка.

Тут можно было бы пошутить про бывших инженеров Jaguar Land Rover, наделивших китайскую машину британской «надежностью». Впрочем, есть предположение, что китайцы справились сами. Многочисленные глюки портят изначально положительные впечатление о машине. Конечно, к дилерам, скорее всего, попадут доработанные кроссоверы. Но даже в этом случае VX будет непросто завоевать российский рынок. Он доказывает, что современный и большой автомобиль не может стоить дешево, даже если он китайский. Цены на новый флагман стартуют от 3,3 млн, а топ-версия обойдется в 3,6 млн.