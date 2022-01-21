Toyota предупредила о четырехлетних очередях на Land Cruiser 300

Японская компания Toyota предупредила своих клиентов о том, что заказанный внедорожник Land Cruiser 300 придется ждать около четырех лет.

«Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 популярен не только в Японии, но и в других странах. Ожидается, что с момента заказа машины до ее получения может пройти около четырех лет. Мы искренне извиняемся и делаем всё возможное, чтобы сократить время доставки машин нашим клиентам», — говорится в сообщении.

Продажи Toyota Land Cruiser 300 в России начались в июле 2021 года. Автомобиль сохранил постоянный полный привод с пониженным рядом и неразрезной задний мост. Клиренс — 230 мм. Система E-KDSS, размыкающая на бездорожье стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы увеличить ходы подвески, модернизирована. К внедорожным режимам добавились еще два — «автоматический» и «глубокий снег».

Уже в базовом исполнении «Элеганс» оснащение включает светодиодные фары, систему запуска двигателя со сканером отпечатка пальца, точку доступа Wi-Fi.

5 апреля сообщалось, что Toyota начала продажи в России обновленного седана Camry.

Производство обновленной модели стартовало на заводе Тойота в Санкт-Петербурге в конце марта. За 13 лет на заводе было произведено более 500 тыс. автомобилей Toyota Camry и RAV4.