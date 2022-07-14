Exeed готовит обновление модельного ряда

Китайская автомобилестроительная компания Exeed 14 июля сообщила, что в течение двух недель у дилеров появится кроссовер Exeed TXL с новым 2-литровым мотором. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе концерна.

«Машина получит модернизированный подогрев сидений с обогревом не только подушки, но и спинки сиденья», — пояснил корреспонденту «Известий» директор Exeed cars Russia Геннадий Баранов.

К концу лета появится полноразмерный VX с новым цветом салона, а к концу 2022 года кроссовер LX с новым мотором объемом 1,6 л, роботизированной трансмиссией и полным приводом.

На 2023 год запланирован запуск новой модели, купеобразного кроссовера, который займет место между машинами TXL и VX.

В компании намекнули, что новая машина станет развитием концепта AntlatiX.

4 июля эксперты сообщили, что китайские марки практически вышли на второе место по продажам в России. С 27 июня по 3 июля 2022 года россияне купили 2226 новых легковых автомобилей китайских автомобильных брендов.