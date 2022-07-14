Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Читатели немецкой Bild потребовали отставки Шольца
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Мир
Немцам предложили переждать зиму в Греции
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Exeed готовит обновление модельного ряда

0
Фото: ТАСС/ EPA/Maxim Shipenkov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская автомобилестроительная компания Exeed 14 июля сообщила, что в течение двух недель у дилеров появится кроссовер Exeed TXL с новым 2-литровым мотором. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе концерна.

Смена ориентиров: почему в России упали продажи новых автомобилей
При этом на отечественный рынок активно выходят китайские производители

«Машина получит модернизированный подогрев сидений с обогревом не только подушки, но и спинки сиденья», — пояснил корреспонденту «Известий» директор Exeed cars Russia Геннадий Баранов.

К концу лета появится полноразмерный VX с новым цветом салона, а к концу 2022 года кроссовер LX с новым мотором объемом 1,6 л, роботизированной трансмиссией и полным приводом.

На 2023 год запланирован запуск новой модели, купеобразного кроссовера, который займет место между машинами TXL и VX.
В компании намекнули, что новая машина станет развитием концепта AntlatiX.

4 июля эксперты сообщили, что китайские марки практически вышли на второе место по продажам в России. С 27 июня по 3 июля 2022 года россияне купили 2226 новых легковых автомобилей китайских автомобильных брендов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022