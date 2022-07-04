Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Китайским производителям не хватило лишь 19 автомобилей, чтобы опередить российских по продажам в РФ за прошедшую неделю, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов. Аналитики ресурса обработали данные компании АО «Электронный паспорту» и пришли к выводу, что с 27 июня по 3 июля этого года россияне купили 2226 новых легковых автомобилей китайских брендов.
Больше всего за отчетный период было реализовано легковых машин отечественных марок — 2244 единицы. По итогам 26-й недели этого года отечественные и китайские бренды заняли почти половину нашего рынка: на их долю пришлось 24,9 и 24,7% соответственно.
Еще 23% принадлежит «корейцам». Порядка 15% — у «европейцев», 12% — за «японцам». Всего лишь 1% рынка застолбили за собой американские производители.
Эксперты отмечают, что в топ-10 российского рынка за последнюю неделю попали сразу четыре марки из КНР: Chery (4-е место), Haval (5-е место), Geely (6-место) и EXEED (9-е место). В аналогичном рейтинге среди моделей присутствуют стразу три из Китая: кроссоверы Haval Jolion (5-е место), Chery Tiggo 7 PRO (6-е место) и Geely Coolray (8-е место).
23 июня «Известия» сообщали, что китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi уже в третьем квартале 2022 года может открыть продажи в России.
Нашим потребителям представят три бензиновых седана — H5, H7 и H9 и единственный кроссовер — электрический флагман E-HS9. Старт продаж запланирован на III квартал, кто будет отвечать за дистрибуцию в РФ, пока неизвестно.