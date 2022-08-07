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Порода боксер: каким трюкам научили новый китайский кроссовер

Тест-драйв нового Haval Dargo
Фото: Haval
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В Китае Haval Dargo зовется DaGou, что означает «Большая собака», а комплектации носят названия пород: хаски, лабрадор, пастушья собака, китайская гончая и так далее. Для нашего рынка решили обойтись без кинологии. Кроссоверу придумали схожее по звучанию имя Dargo. У нас многие переиначивают его на свой лад: «Драго», как русский боксер из «Рокки-4». Способен ли Dargo победить на рынке именитого конкурента и сможет ли стать другом человека — в материале «Известий».

В три четверти

В случае с Haval Dargo для того, чтобы вывести новую китайскую породу, скрестили, кажется, все внедорожники с квадратным кузовом и круглыми фарами. Степень сходства с конкретной моделью зависит от масти. В черном цвете это «Гелендваген», кровожадный блеск фар становится как будто ярче. В терракотовом — это Jeep Renegade, в благородном сером — Land Rover Defender. Причем отсылки к автомобилям конкретной британской марки даже навязчивы — от шильдика на задней двери характерной формы и со знакомым шрифтом до формы ступицы руля. Даже форма фонарей вызывает ассоциации не с родственным Jolion, а с новым Range Rover.

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Восприятие машины зависит от цвета кузова

Восприятие машины зависит от цвета кузова

Фото: Haval
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Подножки, защитный некрашенный обвес, как у настоящего внедорожника. Автомобиль пытается казаться угрожающим, большим и массивным, но если посмотреть характеристики, то Dargo оказывается среднеразмерным кроссовером длиной 4620 мм. Крупнее, чем Toyota RAV4, но меньше, чем Hyundai Tucson. Даже Haval F7 длиннее, несмотря на то, что в модельном ряду марки стоит на ступень ниже.

Старший брат

А еще Dargo — прямой родственник маленького «Джолиона», во всяком случае у них одна модульная платформа L.E.M.O.N. Значит, еще один представитель декоративно-паркетной породы? А вот и нет, Dargo, утверждают в «Хавейл Мотор Рус», «пионер» категории 3/4, то есть на две четверти он хорошо оснащенный городской кроссовер, а на четыре четверти внедорожник с короткими свесами и кучей внедорожных программ. Вот такая китайская арифметика.

Порода боксер
Габариты Haval Dargo: 4620×1890×178 мм. Ширина с боковыми подножками — 1910 мм. Колесная база — 2738 мм. Диски — только 18-дюймовые

Габариты Haval Dargo: 4620×1890×178 мм. Ширина с боковыми подножками — 1910 мм. Колесная база — 2738 мм. Диски — только 18-дюймовые

Фото: Haval

К тому же Dargo подвергли серьезной адаптации под суровые российские условия. Помимо подогревов всего, включая форсунки стеклоомывателя, предусмотрели увеличенный бачок для незамерзайки. И на всякий случай поставили газовые упоры капота — водитель будет часто его поднимать, чтобы долить жидкость.

Ручки и стропы

Несмотря на общую платформу, Dargo серьезно переигрывает младшего «Джолиона». Интерьер богаче — мягкий разнофактурный пластик, прострочка, обивка сидений частично из натуральной кожи. В подушку встроена вентиляция, а спинка сиденья оснащена массажной функцией.

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Интерьер может быть черно-коричневым или черным без оранжевых вставок

Интерьер может быть черно-коричневым или черным без оранжевых вставок

Фото: Haval
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Тест-драйв Great Wall Poer

Еще одна интересная фишка автомобиля — подбутыльники в дверях с эластичными стропами — по-видимому, результат переосмысления матерчатых дверных ограничителей Jeep Wrangler. Эргономических просчетов куда меньше, чем в «Джолионе», — руль регулируется по вылету, пусть и в небольшом диапазоне, а подушка водительского сиденья пусть и по-китайски коротковата, но дает возможность отрегулировать наклон.

А что в меню

Впрочем, Haval не был бы собой, если бы перестал оригинальничать. Вот и сейчас: на центральной консоли, где у иных автопроизводителей целое пианино из клавиш, непривычно пусто. Между массивными воздуховодами всего пять кнопок, одна из которых аварийка, а другая вовсе пустая. Плюс крутилка для режимов движения. Всё остальное управление завязано на центральный дисплей и сенсорные кнопки под ним.

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Заявленный клиренс — 200 мм, угол въезда 24 град, съезда — 30 град

Заявленный клиренс — 200 мм, угол въезда — 24 градуса, съезда — 30 градусов

Фото: Haval
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Регулировку поясничного подпора и даже подогрев сидений задних пассажиров нужно искать в подпунктах запутанного меню. В теории можно отрегулировать усилие на руле отдельно от ездового режима, сменить оформление приборной панели и даже выехать назад на автопилоте — машина запоминает траекторию последних 50 метров. На практике не всегда получается вспомнить и найти, в какой пункт или подпункт зашита нужная функция.

А если подключен смартфон, то нужно предварительно выйти из меню Apple CarPlay или Android Auto. Какая-то информация отображается на приборке, но значки мелкие — этим грешат большинство современных китайских автомобилей. Впрочем, эту проблему можно решить, выпустив перепрошивку.

Грузовые возможности

Спереди всё очень практично: съемные подстаканники, ниши, полочки, огромный охлаждаемый бокс под центральным подлокотником. Однако скомпонован автомобиль по-китайски: пространство отдано задним пассажирам.

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Светодиодные фары и задние парковочные датчики есть уже в базовом оснащении. Передние датчики предлагаются только в топовой комплектации
Светодиодные фары и задние парковочные датчики есть уже в базовом оснащении. Передние датчики предлагаются только в топовой комплектации
Фото: Haval
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Эмблема на крышке багажника в стиле Land Rover
Эмблема на крышке багажника в стиле Land Rover
Фото: Haval
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Крышка багажника электрифицирована, ее можно открыть «пинком» под бампер
Крышка багажника электрифицирована, ее можно открыть «пинком» под бампер
Фото: Haval
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Объем багажника зависит от величины запаски. С докаткой он равен 371 л, с полноразмерным колесом — 333 литра
Объем багажника зависит от величины запаски. С докаткой он равен 371 л, с полноразмерным колесом — 333 литра
Фото: Haval
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В багажнике есть розетка
В багажнике есть розетка
Фото: Haval
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Если сложить сиденья, получается 1342-1404 литра
Если сложить сиденья, получается 1342-1404 литра
Фото: Haval

Поэтому багажник получился скромным, почти вдвое меньшего объема, чем у конкурентов. К тому же в дорогих версиях полик выше, так как под ним расположили полноразмерную запаску. Сюда бы продольную регулировку задних сидений — запас перед коленями позволяет, сдвинув их, увеличить при необходимости багажник. Но кресла прикручены намертво, даже наклон спинок не регулируется. Зато сложенные спинки образуют с полом багажника ровное пространство.

Собачье сердце

Двигатель, несмотря тот же объем, что у F7, совершенно новый, с алюминиевым блоком вместо чугунного. Он чуть мощнее (192 л.с.), чем предшественник, и менее моментный (320 Нм), хотя на пик тяги тяги выходит раньше и держит его дольше, с 1500 до 4000 оборотов коленвала. А еще обещают, что новый мотор быстрее прогревается и потому дополнительного отопителя Dargo лишен. Что же, проверим зимой.

Мотор новый, а расход старый — 13–14 литров, согласно бортовому компьютеру. И это у автомобиля с «роботом» и турбомотором.

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Воздухозаборник расположен высоко, можно не бояться бродов

Воздухозаборник расположен высоко, можно не бояться бродов

Фото: Haval
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Семиступенчатый «робот» по-прежнему бережет диски сцеплений. Поэтому Dargo стартует излишне плавно и начинает ощутимо разгоняться ближе к 100 км/ч. При переключении в спортрежим он мигает аварийкой и включает ближний свет, предупреждая: расступись!

Несмотря на эффектную демонстрацию, динамика кардинально не меняется. «Робот» дольше держит пониженные передачи, но при их смене появляются ощутимые толчки. Dargo тяжелее F7, но не удивительно, если окажется быстрее в разгоне до «сотни». К тому же он тише и комфортнее на ходу.

Склонен к побегу

Подвеску российской версии основательно перетряхнули. Говорят, в китайской спецификации машина получилась слишком жесткой, а то что китайцы изначально предлагали для России — забраковали из-за мягкости.

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Для ручного переключения передач есть подрулевые лепестки, а управление адаптивным круиз-контролем выведено на отдельный рычажок
Для ручного переключения передач есть подрулевые лепестки, а управление адаптивным круиз-контролем выведено на отдельный рычажок
Фото: Haval
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Режимы трансмиссии отображаются на козырьке приборки
Режимы трансмиссии отображаются на козырьке приборки
Фото: Haval
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За управление трансмиссией отвечает селектор-шайба, подстаканники справа можно вынуть, сделав еще одну нишу для мелочевки
За управление трансмиссией отвечает селектор-шайба, подстаканники справа можно вынуть, сделав еще одну нишу для мелочевки
Фото: Haval
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Физических клавиш минимум. В обрезиненную нишу для смартфона встроена индукционная зарядка
Физических клавиш минимум. В обрезиненную нишу для смартфона встроена индукционная зарядка
Фото: Haval
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В нишу под центральной консолью встроены розетки
В нишу под центральной консолью встроены розетки
Фото: Haval
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Сиденья снабжены вентиляцией и массажем, обивка частично кожаная. Регулировка поясничного подпора зашита в меню мультимедийной системы
Сиденья снабжены вентиляцией и массажем, обивка частично кожаная. Регулировка поясничного подпора зашита в меню мультимедийной системы
Фото: Haval
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У задних пассажиров есть отдельные воздуховоды и розетки, но подогрев сидений включается спереди, через меню мультимедиа
У задних пассажиров есть отдельные воздуховоды и розетки, но подогрев сидений включается спереди, через меню мультимедиа
Фото: Haval
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Сзади просторно, наклон спинок не регулируется
Сзади просторно, наклон спинок не регулируется
Фото: Haval

В итоге получился вариант, близкий к оптимальному, хорош на асфальте и вне его. Хотя на асфальтовых волнах появляется раскачка, а гребенку или серию ям подвеска отбивает довольно громко — так, что приходится сбрасывать скорость. Зато подвеска разглаживает асфальтовую мелочь, а лететь стремглав по грейдеру — одно удовольствие, жаль, амортизаторы в итоге перегреваются и работают хуже. Не зря же Haval участвовал в ралли «Дакар».

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Dargo готов нестись куда-то в поля, не разбирая дороги. В то же время система стабилизации держит машину под контролем и отключается только до 80 км/ч. Тормоза уверенно осаживают довольно тяжелый автомобиль, а размер тормозных дисков больше, чем у большинства одноклассников. Электронные помощники проявляют даже избыточную осторожность. Адаптивный круиз-контроль сам замедляется в поворотах, а на кочках и при резком торможении то и дело включается аварийка.

По «Выбоине»

Полный привод Dargo обычный для этого сегмента: заднюю ось подключает многодисковая муфта, в данном случае Haldex пятого поколения. Однако есть целых пять внедорожных режимов для разных поверхностей, включая экзотическую «Выбоину», которую пообещали переименовать в «Ухабы». Всё равно лучше пробовать каждый в конкретных условиях. Dargo довольно уверенно ползет по раскисшему от дождя чернозему, взбирается вверх по каменистому склону, а чтобы он уверенно преодолевал вывешивание, нужны более зубастые шины. Штатные китайские Giti неважно цепляются за грунт и слабо противостоят аквапланированию.

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Полноприводный автомобиль расходует в городе 12 л, на трассе — 7,5 л, а в среднем — 9,2 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч — меньще 10 секунд. Максимальная скорость — 180 км/ч

Полноприводный автомобиль расходует в городе 12 л, на трассе — 7,5 л, а в среднем — 9,2 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч — меньше 10 секунд. Максимальная скорость — 180 км/ч

Фото: Haval

Одним переобуванием не обойтись: надо иметь в виду, что при заявленном клиренсе 200 мм хлипкий пластиковый пыльник висит ниже и лучше заказать стальную защиту. Тем более что машину на мягкой подвеске легко раскачать и приложить о грунт днищем или красивыми подножками. Вывешивание показывает, что кузов жесткий и проем багажной двери перекашивает незначительно. В то же время бамперы не такие прочные, как может показаться, а панели кузова могут пострадать от веток.

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Часть проблем с ориентированием на местности снимает система кругового обзора с очень яркой качественной картинкой. Причем прозрачным можно сделать не только капот, но и весь автомобиль.

Перемены к лучшему

С моментом выхода на рынок Dargo очень повезло. Большинство конкурентов на паузе, а новый кроссовер способен махом заменить всех и сразу. У любителей полного привода, как у «Тигуана», внешности, как у «Джипа» и «Гелика», и вообще желающих приобрести современный автомобиль без упрощений, дорога одна — в дилерский центр Haval. Но, похоже, в компании не очень понимают уровень спроса, считая Dargo неким стильным довеском к остальному модельному ряду. Даже штамповку на заводе в Тульской области не организовали, хотя выпускают автомобиль со сваркой и окраской.

Dargo — ощутимый шаг вперед для марки Haval. В сравнении с предыдущими моделями странностей меньше. Но и заплатить за нормального «китайца» придется дороже, чем за некоторых «корейцев» и «японцев». Рекомендованный ценник стартует от 3,2 млн рублей за переднеприводную машину. Самая доступная полноприводная обойдется в 3,4 млн, но она уже неплохо оснащена. За топ-версию с внедорожными подножками и комплексом электронных помощников попросят 3 млн 750 тыс. рублей.

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