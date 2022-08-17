Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO появится в России осенью 2022 года

Обновленный кроссовер Tiggo 4 на рынке РФ появится до конца осени 2022 года. Об этом «Известиям» 17 августа сообщила пресс-служба российского офиса компании Chery.

В компании рассказали, что приставка PRO означает прогрессивную версию модели (сокращенно от английского слова progress).

Кроссовер Tiggo 4 PRO получил радиаторную решетку, выполненную как у старших моделей Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Дневные световые ходовые огни будут сделаны в виде сдвоенных светодиодных полос и обрамлены G-образным элементом отделки.

Базовым бензиновым мотором станет двигатель объемом 1,5 л (113 л.c. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач). Такой силовой агрегат обеспечит разгон автомобиля до 100 км/ч за 13,9 с. Расход топлива в смешанном цикле составит 7,4 л, в городском — 9,3 л. Максимальная скорость составит 175 км/ч.

Этот же мотор будет предлагаться с вариатором.

Более мощная версия кроссовера будет оснащена полуторалитровым турбированным мотором мощностью 147 л.с. Такой двигатель будет предлагаться только с вариатором. Разгон автомобиля до 100 км/ч займет 9,7 с.

Компания напомнила, что моторы работают на бензине с октановым числом 92.

В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения машины составит от 340 до 1100 л.

4 августа Chery заявила, что планирует предложить России свой новый флагманский седан Arrizo 8. На местном рынке машина появится в сентябре 2022 года.