Китайская грамота: куда стремится АвтоВАЗ

«Пожалуй, 2022 год был самым непростым в истории АвтоВАЗа. Таких длительных простоев еще не было. Но мы прошли через 10-балльный шторм», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на первой в новом году пресс-конференции. Об итогах и планах завода на ближайшее будущее — в материале «Известий».

Самый сложный год

Весной прошлого года был предан гласности аналитический отчет компании Renault, решившей покинуть российский рынок. Согласно этому документу, после ухода иностранного акционера Волжский автозавод останавливал конвейер до мая 2023 года, а прогнозируемые убытки составляли минимум 30 млрд рублей.

Однако команда АвтоВАЗа смогла оперативно запустить конвейер 8 июня 2022 года, хотя производить пришлось автомобили в упрощенных комплектациях — без ABS и кондиционера. Часть опций в течение года вернулась, а всего благодаря российским поставщикам удалось заместить более двух сотен заблокированных к поставке компонентов. По словам Максима Соколова, одно время количество некомплектных автомобилей на складах равнялось 10 тыс., но к концу года их все удалось дособрать. Он отметил, что дефектные машины в продажу не поступали: АвтоВАЗ стремился держать прежний уровень качества.

Китайская грамота Президент АвтоВАЗа Максим Соколов Фото: АвтоВАЗ

Производство удалось в значительной мере восстановить. С конца августа завод перешел на шестидневку, в связи с чем набрал 1 тыс. новых сотрудников. К концу года темп производства на двух основных линиях вырос до 24 тыс. автомобилей в месяц. В итоге годовые продажи составили 188 645 автомобилей, в основном моделей Granta и Niva, а АвтоВАЗ получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей, даже несмотря на то что в течение года завод выплатил 10 млрд рублей по кредитным обязательствам.

По словам президента компании, баланса, не давшего уронить показатели в красную зону, удалось добиться в том числе за счет оптимизации управленческих расходов.

«Веста» и вариатор

Максим Соколов признал, что и в этом году ситуация с комплектующими из-за санкционного давления и разрыва логистических цепочек остается сложной. Из-за этого с конвейера по-прежнему сходят некомплектные машины. АвтоВАЗ сейчас работает над тем, чтобы релоцировать производство ключевых комплектующих в Россию или страны, не боящиеся санкций.

Китайская грамота Фото: АвтоВАЗ

Несмотря на это, планы на 2023 год у АвтоВАЗа более чем серьезные. Весной будет перезапущено производство «Весты» — производственные мощности уже готовы. В первое время машина, возможно, будет выпускаться в упрощенной комплектации. На это указывают планы предприятия: возобновление производства 16-клапанного мотора ожидают только в мае. Вопрос с ABS планируют решить в течение года, а к концу 2023-го — и c автоматической трансмиссией. Это по-прежнему будет вариатор, но не японский, а произведенный партнером из дружественной страны.

Также Соколов предположил, что к осени удастся решить вопросы с перезапуском еще одного флагмана продаж — «Ларгуса».

— Обострение санкционного режима увеличивает количество компонентов в красной зоне, для их релокации потребуется больше времени, — отметил президент АвтоВАЗа. На конец года также запланировано изготовление опытной партии электромобилей e-Largus.

Китайская грамота Фото: АвтоВАЗ

Новая «Гранта» и судьба «Дастера»

Продолжит АвтоВАЗ и работу над будущими моделями: заменой «Гранты» на совершенно новой платформе XJO, а также кроссовером на базе модифицированной «тележки» Lada Vesta. Эти машины планируют запустить в производство в 2024 и 2025 годах соответственно. В этом году на их разработку выделят 40 млрд рублей.

Что же касается Renault Duster, планы по производству которого в Тольятти были объявлены весной, то этот проект в нынешних условиях признан экономически нецелесообразным. Несмотря на то что платформа кроссовера находится в собственности АвтоВАЗа, автомобиль слабо локализован. Тем не менее Максим Соколов допустил, что при ослаблении санкционного режима к проекту могут вернуться.

Китайская грамота Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

Северо-восточная Lada

Еще один проект этого года — перезапуск конвейера бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. На нем планируют организовать сборку автомобилей партнеров из дружественных стран либо под маркой Lada, либо под двойным брендом. Это будут кроссоверы и седаны классов С и D. Таким образом, марка Lada заходит в те сегменты, в которых пока не была представлена. Не исключено, что в Санкт-Петербурге будут производить автомобили нескольких китайских брендов.

По словам Максима Соколова, сборка первоначально будет крупноузловой, но постепенно АвтоВАЗ сможет наладить эффективную локализацию машин, в том числе с привлечением бывших российских поставщиков Nissan. Производственный план на этот год скромный — 10 тыс. автомобилей, а всего за 2023 год АвтоВАЗ планирует выпустить 400 автомобилей. Это меньше, чем может произвести предприятие, но представители российского автогиганта признают, что без господдержки и это количество будет продать непросто.

Китайская грамота Бывший завод Nissan под Санкт-Петербургом Фото: ТАСС/ANATOLY MALTSEV

Без господдержки не продадут

Произвести 400 тыс. автомобилей, даже с учетом определенных сложностей с комплектующими, которые по-прежнему испытывает АвтоВАЗ, не проблема, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Гораздо сложнее продать их, подчеркивает он.

— Судя по всему, потолок этого года — 850 тыс. автомобилей. Продать 400 тыс. машин, даже относительно доступные модели вроде «Гранты» или «Нивы», без государственной поддержки будет достаточно проблематично, — заявил «Известиям» Кадаков. Что касается планов АвтоВАЗа по производству китайских моделей на заводе Nissan под Санкт-Петербургом, то эксперт считает их вполне реалистичными.

— Эти модели будут разведены с основной модельной линейкой АвтоВАЗа. Кроссовер и большой седан рассчитаны на людей, готовых заплатить за них 2–2,5 млн рублей, — отметил он.

Китайская грамота Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Покупателями китайских Lada могут стать органы власти , считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

— В конце концов, вице-губернатора на «Гранту» не посадишь, а тут большой седан класса D с брендом Lada. Кроме того, эти машины могут быть востребованы в парках крупных корпораций.