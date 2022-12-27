Общими лошадиными силами: в Средней Азии и Закавказье создается автоальянс

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан создают новый автомобильный альянс, получивший название «Тюркский автопром». Лидером в нем будет выступать компания UzAuto Motors, уже заключившая с казахскими партнерами соглашение о производстве в Казахстане автомобилей Chevrolet Onix. Выпуск узбекских моделей планируется начать и в Азербайджане. Эксперты разошлись во мнениях относительно планов и перспектив нового автомобильного альянса. Для чего создается «Тюркский автопром», выясняли «Известия».

Союз трех

Автомобильная промышленность Узбекистана, Казахстана и Азербайджана объединяется для проекта «Тюркский автопром». Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале компания UzAuto Motors.

Фото: uzautomotors.com

«Это объединение даст новый импульс развитию автомобилестроения на евразийском континенте и объединит рынки с населением более 65 млн человек. Лидером в этом объединении по праву считается Узбекистан», — говорится в публикации.

В рамках «Тюркского автопрома» UzAuto Motors уже подписала с Банком развития Казахстана и своим казахским партнером компанией Allur (является производителем и дистрибьютором ряда автомобильных брендов) несколько соглашений по реализации совместных проектов на общую сумму около $570 млн. В частности, речь идет о финансировании проекта мелкоузловой сборки Chevrolet Onix на казахском заводе Allur. Предполагается, что ежегодно на предприятии будут выпускать до 30 тыс. этих автомобилей из узбекских машинокомплектов.

Фото: uzautomotors.com

2З декабря президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в запуске проекта расширения мощностей для будущего производства Onix. По словам источника «Известий» в компании UzAuto Motors, сборка этих машин в Казахстане может начаться весной следующего года.

Также узбекский автопроизводитель подписал соглашение с казахскими партнерами о создании в Узбекистане распределительного центра запасных частей, ориентированного на Казахстан. По данным местных СМИ, наряду с Казахстаном производство узбекских автомобилей может начаться и на азербайджанском автозаводе «АзерМаш».

Доберется ли Onix до России

Изначально компания UzAuto Motors планировала вывести бюджетный седан Chevrolet Onix на российский рынок. Однако после введения санкций в отношении нашей страны узбекский автопроизводитель полностью прекратил официальные поставки машин в Россию весной этого года. В начале декабря компания подчеркнула, что выпущенные ею автомобили попадают на российский рынок исключительно по параллельному импорту. В UzAuto Motors отметили, что машины, которые предлагаются в России, были ввезены в страну частными лицами.

Фото: uzautomotors.com

«Компания UzAuto Motors, а также все предприятия по производству автомобилей Chevrolet ведут свою деятельность в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors», — подчеркнули в пресс-службе компании.

По мнению экспертов, одной из негласных целей «Тюркского автопрома» может быть попытка узбекских автопроизводителей через Казахстан, являющийся членом ЕАЭС, выйти на российский рынок в обход санкций. Не исключено, что тот же Chevrolet Onix всё же появится на российском рынке, но под другим брендом, считает главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: uzautomotors.com

— Автомобили, пусть и собранные из узбекских машинокомплектов в Казахстане, уже не являются продукцией предприятий Узбекистана. Нельзя исключить того, что в итоге какая-то часть таких машин будет экспортирована в Россию. Возможно, под другим брендом, — предположил он.

Ранее автомобили из Узбекистана продавались в России под брендом Ravon.

«Большой брат» не позволит

Иной точки зрения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, маловероятно, что UzAuto Motors будет использовать производство автомобилей в Казахстане, чтобы обойти антироссийские санкции.

Дело в том, что между американским концерном General Motors и узбекским автопроизводителем существует стратегическое соглашение о партнерстве, которое действует до 2027 года. Кроме того, в совет директоров UzAuto Motors входят топ-менеджеры GM.

— Сильно сомневаюсь, что GM позволит UzAuto Motors использовать казахское производство для выхода на российский рынок в обход санкций. Скорее всего, проект «Тюркский автопром» создан в первую очередь для того, чтобы позволить Узбекистану усилить свои позиции на казахском и азербайджанском рынках, — заявил «Известиям» Бургазлиев.

Фото: uzautomotors.com

Автомобильные рынки этих стран сильно зависели от России, отметил эксперт. Например, в Казахстан на предприятие «СарыаркаАвтоПром» с АвтоВАЗа завозились машинокомплекты для производства моделей Lada, но сейчас поставки остановлены.

Также в этой стране выпускали автомобили Hyundai из комплектующих, поставляемых с завода под Санкт-Петербургом. Кроме того, на экспорт в Казахстан шла часть продукции российских автозаводов Renault Nissan и Volkswagen. По словам Бургазлиева, участие в «Тюркском автопроме» позволит узбекским автопроизводителям занять на рынке Казахстана нишу, которая прежде принадлежала компаниям из России.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он отметил, что Узбекистан имеет достаточно мощную автомобильную промышленность и участие в «Тюркском автопроме» поможет этой стране укрепить свои позиции на рынках ближайших государств.