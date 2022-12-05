UzAvto Motors подтвердила поставки авто в РФ по параллельному импорту

Компания UzAvto Motors (бывшее предприятие GM Uzbekistan) подтвердила поставки своей продукции в Россию, которые осуществляются исключительно частными лицами в рамках параллельного импорта. Об этом 5 декабря сообщило агентство «Прайм».

«Автомобили были ввезены в Россию для продажи в частном порядке... Более того, компания неоднократно сообщала о фактах приобретения одним лицом большого количества автомобилей», — говорится в сообщении в Telegram-канале автопроизводителя.

С марта 2022 года UzAuto Motors перестала отгружать авто в Россию и в одностороннем порядке приостановила свою работу на российском рынке. В компании отметили, что, так как в РФ действует параллельный импорт автомобилей и частным лицам не надо получать одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для ввозимых авто, на эту ситуацию они никак не могут повлиять, «чем уже пользуются многие российские предприниматели».

«Компания UzAuto Motors, а также все предприятия по производству автомобилей Chevrolet ведут свою деятельной в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors», — уточнили в пресс-службе компании.

UzAvto Motors производит кроссоверы, легковые и компактные коммерческие автомобили Chevrolet марок Tahoe, Traverse, Equinox, Tracker, Malibu, Onix, Ravon R2 и Damas.

25 ноября на российском рынке стали предлагаться автомобили Chevrolet Damas. Машины ввозятся по параллельному импорту. По оценке специалистов, пока это самая доступная машина из тех иномарок, которые предлагаются в России. Модель оценена в 880 тыс. рублей. Damas оснащается двигателем объемом 0,8 л мощностью 38 л.с и механической КПП. Салон вмещает семь человек, грузоподъемность компактного автомобиля составляет 560 кг.