В Россию ввезли новые минивэны Chevrolet Damas

Автомобиль Chevrolet Damas начали предлагать на российском рынке. Машины ввозятся по параллельному импорту, сообщила 24 ноября «Российская газета».

По оценке специалистов, пока это самая доступная машина из тех иномарок, которые предлагаются на российском рынке. Модель оценена в 880 тыс. рублей. Damas оснащается двигателем объемом 0,8 л мощностью в 38 л.с и механической КПП. Салон вмещает семь человек, грузоподъемность компактного автомобиля составляет 560 кг.

Длина Damas составляет 3845 мм, ширина — 1400 мм, высота — 1920 мм, размер колесной базы — 1840 мм. Силовой агрегат расположен продольно, под полом в передней части кузова, привод — на задние колеса. Коробка передач только механическая.

Daewoo Damas под брендом Chevrolet выпускается с 2011 года. В 2020 году машину начали производить в Казахстане. История модели началась в 1991 году, когда в Южной Корее запустили снятый с производства японский фургон Suzuki Carry.

10 ноября стало известно, что в РФ привезут партию новых автомобилей Chevrolet Captiva из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Машину производят в Китае на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling. Кроссовер предложат с полуторалитровым мотором мощностью 149 л.с., передним приводом и в единственной комплектации. В список оснащения войдут противоугонная система, ABS, круиз-контроль, парктроники, камеры кругового обзора. В машине есть обогрев зеркал, возможность удаленного запуска двигателя, мультимедийная система и электрорегулировка водительского кресла. Россиянам будет доступна только пятиместная версия машины. Новинку обещают поставить в Россию в конце декабря 2022 года по цене от 2,55 млн рублей.