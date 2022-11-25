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В Россию ввезли новые минивэны Chevrolet Damas

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Фото: Chevrolet
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Автомобиль Chevrolet Damas начали предлагать на российском рынке. Машины ввозятся по параллельному импорту, сообщила 24 ноября «Российская газета».

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По оценке специалистов, пока это самая доступная машина из тех иномарок, которые предлагаются на российском рынке. Модель оценена в 880 тыс. рублей. Damas оснащается двигателем объемом 0,8 л мощностью в 38 л.с и механической КПП. Салон вмещает семь человек, грузоподъемность компактного автомобиля составляет 560 кг.

Длина Damas составляет 3845 мм, ширина — 1400 мм, высота — 1920 мм, размер колесной базы — 1840 мм. Силовой агрегат расположен продольно, под полом в передней части кузова, привод — на задние колеса. Коробка передач только механическая.

Daewoo Damas под брендом Chevrolet выпускается с 2011 года. В 2020 году машину начали производить в Казахстане. История модели началась в 1991 году, когда в Южной Корее запустили снятый с производства японский фургон Suzuki Carry.

10 ноября стало известно, что в РФ привезут партию новых автомобилей Chevrolet Captiva из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Машину производят в Китае на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling. Кроссовер предложат с полуторалитровым мотором мощностью 149 л.с., передним приводом и в единственной комплектации. В список оснащения войдут противоугонная система, ABS, круиз-контроль, парктроники, камеры кругового обзора. В машине есть обогрев зеркал, возможность удаленного запуска двигателя, мультимедийная система и электрорегулировка водительского кресла. Россиянам будет доступна только пятиместная версия машины. Новинку обещают поставить в Россию в конце декабря 2022 года по цене от 2,55 млн рублей.

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