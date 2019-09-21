Шокирующая Азия: узбекские автомобили вернутся в Россию

Узбекская марка Ravon возвращается на российский рынок. Как и прежде, под этим брендом будут предлагать модели Chevrolet «прошлых коллекций». Представители Ravon утверждают, что провели работу над ошибками и планы у них самые что ни на есть серьезные. Что за автомобили поступят в продажу, какие перспективы у производства в России и когда ждать новые модели, расскажут «Известия».

«Равоны» — наследники «Матизов» и «Нексий». В октябре 2015 года завод GM Uzbekistan переименовал свои автомобили из Daewoo в Ravon и обновил модельный ряд. Древняя Nexia, а затем и Matiz были отправлены в отставку. К седану Gentra, представлявшему собой рестайлинговый Chevrolet Lacetti, добавили более свежие модели GM. Седан Chevrolet Aveo с немного измененным дизайном стал новой «Нексией». Chevrolet Spark под псевдонимом Ravon R2 фактически заменил Matiz. Еще один седан с «крестом» Cobalt переименовали в R4.

Скандалы, интриги, футбол

Однако не успела марка Ravon как следует закрепиться на нашем рынке, грянул скандал: зампредседателя правления АК «Узавтосаноат» и глава СП GM Uzbekistan Тохиржон Жалилов попал под арест из-за пропавших по пути в Россию хетчбэков R2. Официально задержку с поставками машин связали с ростом тарифов на железнодорожные перевозки.

Равон_2 Ravon уже отличился спортивными достижениями. Гоночная Nexia R3 под № 46 по итогам сезона Российской серии кольцевых гонок привезла Ефима Гантмахера к вице-чемпионскому титулу в классе «Туринг-лайт» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Однако следственные органы проверяли мошенническую схему, в которую якобы был вовлечен топ-менеджер: предназначенные для России машины вывозили на территорию Казахстана, а потом реэкспортировали в Узбекистан и продавали по более высокой цене. Позже обвинения против Жалилова были сняты, и он вернулся на ранее занимаемые должности.

Поставки R2 в Россию возобновили, и вскоре этот «самый дешевый автомобиль с АКПП» стал бестселлером в своем самом маленьком сегменте A+. В 2017 году продажи Ravon в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли до 15 078 против 1811 штук годом ранее. Марка стала спонсором сборной России по футболу.

Взяли паузу

В мае 2018 года поставки машин внезапно прекратились. Официальная версия объясняла причины: пересмотр ценовой политики из-за повышения ставок утилизационного сбора плюс масштабная модернизация производственных мощностей.

Равон_3 Ravon R2 Фото: Ravon

Кроме того, на родине марки Ravon происходили знаковые события. Госкомпания «Узавтосаноат» начала выкуп акций завода GM Uzbekistan у концерна GM, в итоге став единственным владельцем предприятия, переименованного в UzAuto Motors.

С тех пор сроки возобновления поставок автомобилей Ravon в Россию несколько раз переносили, и наконец в конце августа 2019 года представительство объявило цены, а в сентябре первые машины пришли к дилерам.

«Нексия» и остальные

К нам возвращаются три знакомые модели: хетчбэк R2, седаны R3 Nexia и R4. Машины практически не изменились, но теперь в базовом оснащении есть система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, а R2 лишился боковых надувных шторок.

Цены выросли. За самый маленький R2 c мотором 1,2 (85 л.с.) и 4-ступенчатым «автоматом» просят минимум 646 тыс. рублей. И это теперь не самый дешевый автомобиль с АКПП — Lada Granta и Datsun on-DO с точки зрения цены смотрятся более выгодно.

Равон_4 Ravon R3 Nexia Фото: Ravon

Новая Nexia R3 дороже «Весты» — минимум 670 тыс. за автомобиль с мотором 1,5 (106 л.с.) и «механикой». Преимущества «Нексии» — «технологии, проверенные временем», так звучит слоган марки Ravon. А еще 6-ступенчатый «автомат», но оснащенная им машина стоит от 734 тыс. рублей.

Седан R4 c тем же силовым агрегатом обойдется минимум в 678 тыс. , а версия с «автоматом» будет стоить от 743 тыс. рублей.

Гарантия прежняя — 3 года или 100 000 км пробега. Причем она покрывает и автомобили, проданные до перерыва в поставках.

Казахский гость

Российское производство? Это логично, учитывая рост цен. Ранее «Известия» сообщали, что выпуск автомобилей марки Ravon планируют организовать на мощностях карачаево-черкесского автомобильного завода Derways. Управляющий директор UzAuto Motors Александр Сахапов подтвердил эту информацию на пресс-конференции, посвященной запуску Ravon в России.

Равон_1 Сборка автомобиля в сварочном цехе автозавода Derways Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

«Опираясь на положительный опыт Казахстана, мы рассматриваем возможность организации сборочного производства в России. Переговоры по этому поводу сейчас находятся в активной стадии, и, думаю, до конца года мы анонсируем их итоги», — сообщил он «Известиям».

Пока же R2 и R4 будут поставлять из Узбекистана, а Nexia R3 приедет из Казахстана — там на заводе «СарыаркаАвтоПром» налажена сборка седанов. Это позволит оптимизировать расходы на производство и логистику.

Новые схемы и громкие заявления

Еще один интересный факт — поставками автомобилей в Россию займутся два дистрибутора. «УзАвтоцентр» будет отвечать за Южный и Центральный регионы, а «УзАвтомоторс СНГ» — за Урал, Поволжье и Сибирь. В Стерлитамаке и Подмосковье создадут склады запчастей.

Равон_5 Ravon R4 Фото: Ravon

Предварительно продавать автомобили Ravon уже согласились 45 дилеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 90 — столько было до прекращения поставок автомобилей в 2018 году.

В этом году планируют ввезти в Россию 11 тыс. машин, а продать 7 тыс. Планы на следующий год озвучил генеральный директор ООО «УзАвтоцентр» Сарвар Кадыров: 34 тыс. автомобилей. Это более чем в два раза превышает результат самого успешного 2017 года.

Задел на будущее