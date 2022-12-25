«Три» за два: соответствует ли российский кроссовер своей цене

То, что казалось невозможным еще полгода назад, обретает реальные черты. В конце ноября автозавод «Москвич» показал свой первый автомобиль, а менее чем через месяц корреспондент «Известий» одним из первых поездил за рулем новой машины. Разбираемся, как едет новый «Москвич 3» и чего ему не хватает.

Встреча во дворце

Первое знакомство оказалось кратким — две площадки в столичном Дворце технических видов спорта и на всё час. Впрочем, ездовая программа — змейки, переставка и извилистая картинговая трасса свидетельствовали о том, что в компании как минимум уверены в своем первенце.

Залог успеха на этапе крупноузловой сборки зависит от исходника — машины азиатского партнера. Из-за спешки какой-то специальной российской адаптации машины не делали. Только поставили «ЭРА-ГЛОНАСС». На тест привезли кроссоверы из первой сотни.

Типичный представитель

«Москвич 3» — одноклассник Hyundai Creta, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion. Типичный городской кроссовер. Выглядит вполне современно, но из-за высокой крыши 17-дюймовые колеса кажутся меньше, чем они есть на самом деле. Это несколько нарушает гармоничность облика. В наклейке с рекомендованным давлением в шинах указаны еще 18-дюймовые колеса, но на бензиновой машине они вряд ли появятся.

Три за два Габариты «Москвич 3»: 4410 × 1800 × 1660 мм, колесная база — 2620 мм Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич»

Кузов по кругу защищен некрашеным пластиковым обвесом — за лакокрасочное покрытие можно не беспокоиться. Для российской зимы в самый раз, как и минимум хрома. Понравились и стеклоомыватели с веерным распылением — так незамерзайка меньше расходуется.

Заявленный клиренс — 170 мм, столько под пластиковым пыльником, закрывающим снизу мотор. Стальная защита будет, но в качестве дилерской опции, и лучше сразу поставить ее — пыльник хлипковат.

Светит, но не греет

Машины из первой партии представлены в одной и достаточно странной комплектации: две подушки безопасности и галогеновые фары сочетаются с люком в крыше, кнопкой запуска мотора, большим мультимедийным сенсорным экраном и датчиком света. При этом отсутствует какие-либо теплые опции, даже подогрев сидений. Подогрев обещают добавить позже, причем включаться он будет через тачскрин. Пока же зиме противостоит только электрический тепловентилятор, который, к слову, довольно быстро прогревает салон машины.

Три за два Так выглядит интерьер машины в стандартной комплектации. У более дорогих версий будет цифровая приборная панель и обивка сидений кожзамом Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич»

Теплые опции обещают добавить в более дорогих комплектациях, также машины получат полностью светодиодную оптику, цифровую приборную панель, шесть подушек безопасности, систему кругового обзора, кожаный салон и электропривод пятой двери. Климат-контроль, доступный в базе, в любом случае останется однозонным.

Кандидат без вылета

Мягких накладок в салоне «Москвича» будет поболее, чем у одноклассников. Большая сенсорная панель климат-контроля уверенно откликается на касания, так же как и сенсорный дисплей. Интересно, что некоторые детали интерьера сделаны в схожей с Volkswagen стилистикой, намекая на партнерство с компанией JAC.

yu8km Руль короткий, 2,6 оборота. Аналоговые приборы хорошо читаются Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич» gftynjjjm Под центральной консолью есть небольшой отсек Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич» rt6htyj У вариатора есть спортивный режим и ручное переключение виртуальных передач Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич» yumkj Мультимедийная система поддерживает интеграцию со смартфонами Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич» uyiklikul, В стандартную комплектацию входит люк с электроприводом Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич» yu8,kli Силовой агрегат (150 л.с. и 210 Нм) может работать на 92-м бензине Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич» ty6jhyj Задний ряд просторный, есть дополнительные воздуховоды и USB-розетки Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич» op:; Объем багажника — 520 л и 1050 при сложенных спинках. В подполье — докатка Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич»

Водительское сиденье с комбинированной обивкой (кожзам и рельефная ткань) простое, с коротковатой подушкой и минимумом регулировок. Не все смогут подобрать оптимально удобную посадку из-за того, что руль не регулируется по вылету и недостаточно — по наклону.

Что у него под капотом

«Москвич 3» пока доступен с одним вариантом мотора — турбочетверкой объемом 1,5 л, имеющей японские корни. В Китае ее предлагают в нескольких вариантах форсировки — от 136 до 184 л.с. (с непосредственным впрыском). Для нашего рынка выбрали оптимальный с точки зрения налогообложения и динамики вариант — 150 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо вариатором Punch. Как ожидается, основной спрос именно придется на автоматическую трансмиссию, «механика» будет востребована разве что у корпоративных клиентов, считают представители завода.

Вариатор необычный — вместо традиционного гидротрансформатора у него пакеты мокрых сцеплений, что дает экономию топлива при езде по городу. Есть и обратная сторона — долгих пробуксовок и внедорожных подвигов эта трансмиссия не любит и к тому же не сочетается с полным приводом.

Вариатор расторопно меняет передаточное отношение, а в спортрежиме имитирует переключение передач, делая разгон чуть более эмоциональным. Однако темперамент машины спокойный — мотор реагирует на нажатие акселератора через паузы, а электроника не дает ему раскручиваться до высоких оборотов. Машина лениво реагирует и на повороты довольно короткого и вполне информативного руля.

Под строгим присмотром

Система стабилизации (ESP) очень строгая и — чуть чего — душит двигатель и направляет автомобиль в снос, наружу поворота. Предсказуемо и безопасно. На асфальте со снегом автомобиль уверенно разгоняется и уверенно тормозит почти без рысканий.

Три за два Первые машины окрашены в белый, но позже станут предлагать еще четыре цвета: серый, серо-голубой, красный и черный Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич»

ESP можно полностью отключить без ограничения по скорости, и тогда машина больше докручивается в поворотах, всё равно оставаясь послушной. Так что сама тележка настроена очень неплохо. Подвеска достаточно энергоемкая и, с одной стороны, позволяет проезжать лежачих полицейских на скорости, а с другой, не допускает сильных кренов. Понравились и тормоза — уверенное и предсказуемое замедление.

«Москвич» с шестиступенчатой «механикой» более живой, мотор моментально раскручивается на полную, срывая колеса в пробуксовку. Ходы рычага МКПП умеренные, передачи включаются без проблем. Нет претензий и к легковатой педали сцепления.

Адаптируй это

Сложно судить о динамике машины в ходе коротких зимних заездов. Для полноты картины требуется более плотное знакомство с «Москвичом». Первое впечатление положительное — модель для возрождения марки выбрана правильно. Простая, понятная и универсальная. В контрактной сборке нет ничего плохого — с нее начинали и BMW и АЗЛК. Другой вопрос — как дело пойдет дальше. Уже сейчас «Москвич» требует минимальной адаптации под наши условия — подогревы как минимум, а еще более емкий аккумулятор и, возможно, более объемный бачок омывателя.

Три за два Заявленный расход в смешанном цикле — 6,6 л на 100 км Фото: пресс-служба МАЗ «Москвич»

Неплохо еще и адаптировать цену — стартовые 2 млн рублей всё же серьезная сумма. Тем более что «Москвич» в народной памяти остался недорогой маркой. Кредиты с госсубсидией — слабое утешение. Вполне возможно по мере того, как будет расширяться производство и углубляться локализация, цены стабилизируются. Также в ОТТС заявлен еще атмосферный мотор 1,6 в паре с «механикой», с которым «Москвич 3» должен стать дешевле. Вариатор, по предварительным данным, будет стоить в диапазоне от 50 до 90 тыс.

В любом случае конкуренция в сегменте маленьких городских кроссоверов серьезная, несмотря на уход целого ряда бестселлеров. Только одного легендарного имени будет недостаточно.