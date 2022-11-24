«Москвич» новой модели: что будут выпускать под известной маркой

Автозавод «Москвич» начал производство автомобилей под собственной маркой. Первое время на предприятии будут собирать крупноузловым методом одну модель в двух вариантах, но к 2025 году производство должно вырасти до 120 тыс. машин. Что из себя представляет первая модель «Москвича» и что еще планирует выпускать столичный автозавод, разбирались «Известия».

Москвич новой модели Фото: Пресс-служба МАЗ «Москвич»

Своевременное решение

«Сегодня запускаем новую модель под старым брендом «Москвич». И это, конечно, историческое событие», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший торжественный старт производства.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал решение по сохранению автомобильного производства в Москве «своевременным, правильным и ответственным».

«Быстро принятое решение совместно с Москвой, с КамАЗом позволило в очень короткие сроки найти технологические решения, которые на сегодняшний день позволят произвести уже в этом году 600 автомобилей, из которых 200 будет электрическими», — отметил он.

Номер три

Первое время завод будет собирать крупноузловым методом единственную модель: кроссовер «Москвич 3» в бензиновом и электрическом («Москвич 3e») вариантах. Журналистам продемонстрировали пока только первый вариант. Причем машины оснащены исключительно турбомотором 1,5 (150 л.с., 210 Нм) в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Более доступные версии с атмосферным мотором (118 л.с.) того же объема, возможно, появятся позже.

От родственного JAC JS4 «Москвич 3» отличается шильдиками и отдачей турбомотора, у китайской версии он развивает только 136 л.с. У российского варианта будут и другие комплектации, но точное оснащение всё еще держат в секрете. Презентационные машины были представлены в базе, и она достаточно богатая: легкосплавные 17-дюймовые диски, однозонный климат-контроль, большой сенсорный мультимедийный экран, камера заднего вида и задние парктроники. Не хватает разве что подогрева сидений, во всяком случае при беглом осмотре обнаружить его не удалось.

Москвич новой модели Фото: Пресс-служба МАЗ «Москвич»

Более дорогая комплектация подразумевает камеры кругового обзора, цифровую приборную панель и светодиодные фары вместо галогеновых.

Пластик в основном жесткий, но уже в базовой версии на передней панели и подлокотниках сделаны мягкие накладки. Качество сборки характерно для массового сегмента, больше претензий к посадке за рулем. С одной стороны, есть запас для высоких людей по всем направлениям. С другой, подушка водительского сиденья коротковата, а руль не регулируется по вылету.

На втором ряду просторно, что является традицией для спроектированных в Китае автомобилей. Багажник тоже просторный, но сложенные спинки сидений не обеспечивают ровный пол.

Арки, пороги и низ бамперов у «москвича» защищены некрашеным пластиком, но мотор снизу прикрыт хлипким пыльником. Металлическая защита появится, но будет дилерской опцией. Привод в любом случае так и останется передним, что является нормой для городского кроссовера.

Что и сколько будет выпускать завод

Уже сейчас началась подготовка в мелкоузловому производству со сваркой и окраской кузовов. Первые кузова планируют изготовить к концу следующего года, а с 2024-го начнется полноценное производство. Уровень локализации вырастет благодаря привлечению местных поставщиков.

Москвич новой модели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2023-м завод должен собрать 50 тыс. машин, в том числе 10 тыс. электрических, в 2024 году — удвоить производство. Планы на 2025 год — 120 тыс. машин, в том числе 25 тыс. электрических. Будет расширяться и модельный ряд, по словам источника «Известий», он будет включать как минимум еще один кроссовер, а также седан или лифтбек.

Собственный электромобиль

К 2027 году завод «Москвич» должен выйти на полную технологическую независимость. Отдельный пункт — создание электромобиля на собственной платформе. Причем источник «Известий» заявил, что он будет отличаться от другого российского электромобиля «Атом».

«У Москвы есть большая компетенция в области электротранспорта — начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. Это будущее с точки зрения технологий и с точки зрения экологии большого города», — отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Сколько попросят за «москвич»

Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что успех «москвича» зависит от доступной цены. По предварительным данным, он может стоить 1,6–2 млн рублей. Однако родственный JAC JS4 у российских дилеров оценили дороже — 2–2,4 млн рублей. Официальный прайс-лист объявят уже скоро, продажи в Москве планируют начать к концу года.

«Москвичи», в отличие от китайского аналога, попадут в госпрограмму поддержки спроса, пообещал Денис Мантуров. Он уточнил, что это произойдет после того, как будет изменен специнвестконтракт (СПИК) КамАЗа, технологического партнера автозавода «Москвич».

Спасенный завод

Московский завод малолитражных автомобилей (МЗМА), позже переименованный в АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского комсомола), начал выпускать машины марки «Москвич» в 1947 году. К началу 2000-х у предприятия возникли финансовые трудности, которые привели к прекращению производства отечественных моделей.

Права на фирменную эмблему «Москвича», а также на товарный знак «Алеко» впоследствии некоторое время принадлежали концерну Volkswagen.

На месте недостроенного цеха двигателей АЗЛК правительство Москвы учредило совместное предприятие «Автофрамос», которое в 2005 году начало сборку седанов Renault Logan. В ноябре 2012-го французы стали единоличными владельцами столичного завода. Спустя два года «Автофрамос» был переименован в ЗАО «Рено Россия». Сборку Logan и родственного хэтбчека перенесли в Тольятти, а предприятие сосредоточилось на выпуске кроссоверов Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.

В конце февраля на заводе был введен режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, а 23 марта автоконцерн объявил о приостановке деятельности в России.

В любом случае московский завод во владении Renault был бы обречен. Представители французской компании не раз признавались «не под запись», что вынуждены будут прекратить производство в Москве, чтобы дозагрузить мощность в Тольятти. В конце апреля Renault решила передать долю в столичном предприятии правительству Москвы, которое заявило о намерении возобновить на нем производство автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Директором возрожденного автомобильного завода стал Дмитрий Пронин, занимавший до этого руководящие посты в транспортном комплексе столицы и имевший опыт работы в автомобильной отрасли. Основным технологическим партнером «Москвича» выступил КамАЗ.