Автомобили «Москвич» включат в госпрограмму поддержки спроса

Автомобили завода «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как уточнил вице-премьер, это произойдет после внесения соответствующих изменений в специальный инвестиционный контракт (СПИК) «КамАЗа», который является технологическим партнером предприятия.

«Рассчитываем, что в ближайшее время КамАЗ внесет предложение по расширению СПИК, который имеется уже на протяжении нескольких лет с компанией. Туда будут внесены технологические условия, модельный ряд, который будет выпускаться здесь, на площадке», — отметил он.

По словам Мантурова, это даст преференции «Москвичу» для того, чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году.

Ранее в этот день автозавод «Москвич» возобновил работу, запущено серийное производство кроссовера «Москвич 3». Он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Отмечается, что запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тыс. человек.

В октябре завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.

Кроме того, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

В мае текущего года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».